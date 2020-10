Allgemein | STAR NEWS

Chris Evans: Wütende Kritik an Donald Trumps Corona-Tweet

DE Showbiz - Chris Evans (39) hat als Schauspieler durch die 'Avengers'-Reihe reichlich Erfahrung mit Superhelden sammeln können. Jetzt legt er sich mit einem selbst ernannten an: Dass US-Präsident Donald Trump seine Corona-Erkrankung als ein laues Lüftchen darstellt und die Amerikaner ermuntert, sich nicht von dem Virus das Leben diktieren zu lassen, sei leichtfertig und gefährlich, schrieb Evans in einem öffentlichen Tweet an den Präsidenten.

Corona-Infektion im Wahlkampf

Als Donald Trump sein positives Corona-Testergebnis bekannt gab und zum Wochenende in das Walter Reed National Military Medical Center in Maryland ging, hielt die ganze Welt die Luft an. Schließlich hat der Präsident mit Alter, Geschlecht und Körpergewicht drei Risikofaktoren, die diese Erkrankung durchaus lebensbedrohlich machen könnten. Doch ausgerechnet im Wahlkampf kommen Eingeständnisse der eigenen Schwäche sowie der Gefahr durch Covid-19 zur Unzeit, und so beeilte sich Trump, mit Tweets, Videobotschaften und einem Drive-By-Winke-Ausflug klarzustellen, dass ihn so schnell nichts umhaut.

"Fühle mich wirklich gut!" twitterte er. "Habt keine Angst vor Covid. Lasst es nicht euer Leben bestimmen. Unter der Trump-Administration haben wir wirklich gute Medikamente und Fachwissen entwickelt. Ich fühle mich besser als vor 20 Jahren!" Chris Evans ist nicht der einzige, der sich darüber aufregt.

Chris Evans glaubt, dass Trump Covid verharmlost

Trumps Aussagen entsetzen Mediziner und Wissenschafter, schließlich leugnen sie das Ausmaß einer Pandemie, die schon über eine Million Menschen weltweit das Leben kostete.

"Habt keine Angst vor Covid?! Sie wurden rund um die Uhr von den besten Ärzten versorgt, mit den besten Medikamenten. Glauben sie wirklich, jeder hat Zugang dazu?!" schrieb 'Captain America' in seinem erbosten Tweet, in dem er sich direkt an Trump wendet. "Leider glaube ich, dass Sie sich dieses Missverhältnisses durchaus bewusst sind, es ist Ihnen nur egal. Das ist unglaublich rücksichtslos, sogar von Ihnen."

Vermutlich werden die Worte von Chris Evans Präsident Trump nicht zum Umdenken bewegen, aber schön, dass es noch einmal jemand gesagt hat.