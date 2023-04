Allgemein | STAR NEWS

Chloe Bailey: Sehnsucht nach ihrer Schwester

DE Showbiz - Chloe Bailey (24, ‘Have Mercy’) vermisste ihre kleine Schwester Halle Bailey (22), mit der sie das Duo Chloe x Halle bildet, als diese zu Dreharbeiten nach Großbritannien reisen musste. Es ist für sie noch sehr gewöhnungsbedürftig, dass beide nun auch Solokarrieren haben.

Nicht ohne meine Schwester

Im Gespräch mit der ‘Cosmopolitan' offenbarte die Amerikanerin, wie schwer es ihr fällt, nicht mit ihrer kleinen Schwester zusammen zu sein. Die hatte einen Riesencoup gelandet und die Titelrolle in der Realverfilmung von 'Arielle, die Meerjungfrau' gelandet. Das bedeutete aber auch, dass sie für eine Weile nach London ziehen musste, um dort zu drehen. "Ich musste lernen, wer ich selbst bin. Wir hatten beide Trennungsangst, als sie nach London reiste, um 'Arielle, die Meerjungfrau’ zu drehen. Es war wirklich beängstigend für uns beide, weil sie meine andere Hälfte ist", seufzte die große Schwester.

Chloe Bailey ist wie eine Mama für Halle

Die beiden haben auch eine besondere Geschwisterdynamik. "Halle sagt immer, dass ich eine Mutterrolle spiele. Es ist lustig: Wenn wir uns Babyfotos ansehen, war ich diejenige, die sie mit dem Fläschchen gefüttert hat, sie in ihrem Stuhl geschaukelt hat, ihr das Bäuerchen gemacht hat - so jung wie ich war. Und bis heute ist sie wie mein kleines Baby”, befand der Star.

Aber die beiden haben sich schon ein bisschen voneinander emanzipiert. Während Halle drehte, bastelte Chloe Bailey an ihrem Solo-Album ‘In Pieces’ und reiste um die Welt, um es zu bewerben. Die Künstlerin, die bereits als Teenagerin Erfolg hat, möchte sich nicht von anderen Sängerinnen abgrenzen, auch wenn die Außenwelt es manchmal wegen ihrer Hautfarbe täte: "Es kommt mir einfach so vor, als würde es mir oft passieren, weil ich als Schwarze Frau in der Öffentlichkeit stehe. Es fühlt sich aber nicht anders an. Alle von uns machen das durch", beschrieb Chloe Bailey ihren Weg vom Kinderstar zur gereiften Musikerin.

Bild: Ryan Hartford/startraksphoto.com/Cover Images

Weitere Artikel