Cheryl Cole: Ihr Sohn mit Liam Payne freut sich über seine berühmten Eltern

DE Showbiz - Cheryl Cole (40) würden ihren sechsjährigen Sohn Bear gern ganz normal erziehen. Der Kleine stammt aus ihrer Beziehung mit One-Direction-Star Liam Payne (30, 'Sunshine'). Die Sängerin ('Call My Name') sieht aber mit Sorge, wie ihr Kleiner seine Umgebung wahrnimmt.

Was für ein Glück!

"Das Problem ist, dass ich möchte, dass Bear eine normale Kindheit hat", betonte die Britin im Gespräch mit ‘Vogue’. "Ich will nicht, dass die Leute ihn auf der Straße erkennen. Aber er hat begriffen, dass ich berühmt bin. Neulich sagte er: 'Was für ein Glück habe ich, dass ich berühmte Eltern habe? Ich sagte: 'Das spielt keine Rolle. Und er sagt: 'Ja. Aber es ist ziemlich cool.'" Und seine Mama wird jetzt noch mehr in der Öffentlichkeit stehen, denn sie hat sich entschlossen, wieder mit ihrer alten Band Girls Aloud und den Kolleginnen Nadine Coyle, Nicola Roberts and Kimberley Walsh auf Tour zu gehen und das sorgt bei Fans für ein allgemeines Nostalgie-Gefühl.

Cheryl Cole und Girls Aloud präsentieren alte Hits

Die Band wird auf der Tour keine neuen Songs präsentieren und nur ihre alten Hits spielen. Die Pläne, anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens auf Tournee zu gehen, waren schon vor einiger Zeit diskutiert worden, wurden aber nach dem Tod von Bandmitglied Sarah Harding im Jahr 2021 auf Eis gelegt. In einem Interview mit 'Heart Radio' erklärte Cheryl Cole, dass Sarah voll und ganz hinter den Reunion-Plänen gestanden habe."Ich habe irgendwann einmal mit Sarah persönlich gesprochen, aber das war erst später, als es ihr wirklich schlecht ging", erinnerte sich die Künstlerin. "Sie sagte zu mir: 'Ich hoffe, ihr vier macht etwas, wenn ich nicht hier bin', und in diesem Moment konnte ich das Gespräch nicht führen. Ich habe versucht, gute Stimmung zu verbreiten." Cheryl Cole und Girls Aloud gehen im Sommer auf Tour und es steht noch nicht fest, ob sie auch nach Deutschland kommen.

Bild: Palace Lee/INSTARimages.com