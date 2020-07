Allgemein | STAR NEWS

Charlotte Würdig: So will sie Pädophilen beikommen

DE German Stars - Charlotte Würdig (41) zeigt sich schockiert vom aktuellen Missbrauchsfall, der derzeit in Bergisch-Gladbach untersucht wird. Dort hatte die Polizei einen 43-Jährigen festgenommen, der seine mittlerweile drei Jahre alte Tochter missbraucht haben soll.

Aktuelles Thema

Der Fall könnte allerdings noch viel weiter reichen, denn aktuell werden knapp 30.000 weitere Menschen untersucht, die sich der Pädophilie schuldig gemacht haben könnten. In ihrem allwöchentlichen Talk 'Jetzt reden vier – der Talk der Woche' haben sich Charlotte Würdig sowie ihre Kolleginnen Düzen Tekkal und Patricia Platiel mit ihrem Gast Sahra Wagenknecht über den Fall am Donnerstag (2. Juli) unterhalten. Die brennende Frage war natürlich, wie man Kinder vor den Tätern schützen könne.

Charlotte Würdig sieht nur eine Option

Charlotte Würdig hatte da eine Idee: "Ich bin komplett für die Meldepflicht. Ich will es wissen, wenn so jemand in meiner Nachbarschaft wohnt. (…) Man muss sie in die Öffentlichkeit zerren", denn die ehemalige Partnerin von Rapper Sido glaubt nicht, dass Pädophile durch härtere Strafen von ihren Taten abgehalten werden können. Sahra Wagenknecht fordert hingegen längere Gefängnisstrafen und hofft, dass Täter abgeschreckt werden, wenn sie Angst haben, erwischt zu werden.