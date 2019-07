Allgemein | STAR NEWS

Charlotte Roche: Ich schäme mich oft

DE German Stars - Charlotte Roche (41) hat nicht nur mit ihrem Mann einen neuen Sex-Podcast, sondern reiste für den Sender ARTE um die Welt, um für ‘Love Rituals' genau das zu erforschen – Liebesrituale. So ist sie zum Beispiel nach Japan geflogen, um das Kanamara-Matsuri zu besuchen, das Fest des stählernen Penis.

Schamgefühl ist ganz natürlich

Zuschauern wird auffallen, dass Charlotte zwar fasziniert, aber auch unangenehm berührt ist. Wie kann das denn sein? Das liege ganz in ihrer Natur, muss die Moderatorin im Gespräch mit 'Gala' gestehen:

"Wegen meiner Bücher ziehen viele den Rückschluss, ich sei schamlos. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Ich schäme mich oft und viel für Sachen, für die man sich eigentlich gar nicht schämen sollte. Ich bin sehr schamhaft erzogen worden – meine Mutter und Großmutter haben mir zum Beispiel erzählt, wie unweiblich es ist, auf Toilette zu gehen. Gegen dieses Schamgefühl bei ganz normalen, menschlichen Dingen muss ich kämpfen."

So versuche sie, sich die Scham von der Seele zu schreiben, was mal mehr, mal weniger gelingt.

Was andere nicht erwarten

Ähnlich sieht es in ihrem Privat- beziehungsweise Sexleben mit Mann Martin aus. Auch da finde Charlotte es schwierig, ihre sexuellen Fantasien zu äußern, ohne rot zu werden:

"Wenn mich Martin fragt, was ich gerne mal ausprobieren würde, bin ich total gelähmt und kann nicht mehr sprechen. Das würden natürlich jetzt auch wieder die meisten Leute nicht von mir erwarten. Aber wenn ich Romane schreibe, ist das was anderes. Wenn ich über Sex schreibe, finde ich Worte für etwas, das in mir wortlos ist."

Ganz so wortlos ist glücklicherweise weder ihr Podcast noch ihre neue Serie.

