Allgemein | STAR NEWS

Charlie Hunnam: Erneut an Covid-19 erkrankt?

DE Showbiz - Eigentlich könnte man annehmen, dass einen Actionstar wie Charlie Hunnam (40) so schnell nichts umwirft. Aber der britische Schauspieler fürchtet, dass er sich zum zweiten Mal in diesem Jahr mit dem Coronavirus infiziert hat.

Charlie Hunnam hat Coronasymptome

Der Star berichtete am Freitag (6. November) als virtueller Gast in der US-Talkshow 'Jimmy Kimmel Live!', warum er fürchtet, die Krankheit erneut erwischt zu haben: "Ich bin nicht sicher, was ich habe. Ich habe ständig leichtes Fieber, einen trockenen Husten, bin etwas müde, also könnte es Covid sein."

Ein Test, den Charlie ein paar Tage zuvor gemacht hatte, lieferte jedoch ein negatives Ergebnis. "Es könnte also falsch sein, das gleich anzunehmen, aber es fühlt sich so an", sagte er.

Zwei Mal Covid-19 im selben Jahr?

Der Star erklärte, dass es dann das zweite Mal wäre, dass er sich das Virus zugezogen hätte, denn zusammen mit seiner Freundin Morgana McNeils litt er schon im Frühjahr unter leichten Symptomen. "Es war nicht wie jetzt. Ich verlor nur meinen Geschmacks- und Geruchssinn für etwa zehn Tage und war erschöpft. Dieses Mal fühlt es sich völlig anders an. Dies ist mehr wie Grippe."

Die nächste Frage wäre, wo sich Charlie infiziert hat, denn er hat das Haus in den letzten sechs Monaten kaum verlassen. Eine Möglichkeit könnte jedoch seine neue Hauskatze sein. "Ob ich nun die Erkältung oder Grippe oder sonstwas habe, das einzige Mal, dass ich nennenswerten Kontakt mit der Außenwelt hatte, war, als ich sie zum Tierarzt brachte", sinnierte der Schauspieler. "Und wie sich herausstellte, hat sie das Katzen-Coronavirus." Da bleibt zu hoffen, dass Katze und Besitzer bald wieder gesund sind und er kein drittes Mal mit dem Virus in Berührung kommt.