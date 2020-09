Allgemein | STAR NEWS

Charli XCX: Einstweilige Verfügung gegen nackten Eindringling

DE Showbiz - Diesen Gast möchte Charli XCX (28) nie wieder sehen. Die englische Sängerin ('Boom Clap') traute ihren Augen kaum, als sie die Aufnahmen aus ihrem Haus sah, die Sicherheitskameras in ihrer Abwesenheit aufgenommen hatten. Ein Stalker war Ende August binnen weniger Tage zweimal auf ihrem Grundstück unterwegs. Gegen den Eindringling ließ sie eine einstweilige Verfügung erwirken.

Charli XCX verpasste ihren aufdringlichen Fan

Während Charli XCX sich in Großbritannien aufhielt, wo sie derzeit lebt, hatte der Mann sich Zugang zu ihrem Grundstück verschafft und war, nachdem er seine Kleidung abgelegt hatte, einfach nackt in den Whirlpool des Stars gestiegen. Als wäre das nicht schon erschreckend genug, erkannte Charli XCX in ihm den Stalker, der ihr bereits hunderte verstörende Nachrichten über die sozialen Medien gesandt hatte. Ein klarer Fall für Polizei und Rechtsanwalt, denn Charli XCX fühlte sich verständlicherweise durch den Mann bedroht.

Einstweilige Verfügung gegen Charlis Stalker

Der von Charli XCX besessene Mann stammt aus dem US-Staat Wisconsin und bekam jetzt von richterlicher Seite die Ansage, dass er sich Charli XCX und ihrem Anwesen nicht näher als 100 Yards (rund 91 Meter) nähern darf. So kann sich die Sängerin, deren Karriere bereits begann, als sie noch zur Schule ging, hoffentlich wieder sicherer fühlen, wenn sie in ihre Wahlheimat in Kalifornien zurückkehrt.