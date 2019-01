Allgemein | STAR NEWS

Channing Tatum: Wird seine kleine Tochter zum Pendeln gezwungen?

Channing Tatum (38) und Jenna Dewan (38) teilen sich nach ihrer Scheidung das Sorgerecht für die fünfjährige Tochter Everly – und das maximal kompliziert!

Mit dem geteilten Sorgerecht gehört das Schauspielpaar ('Step Up') zwar zu den Hollywood-Ausnahmen, bei denen die Trennung in ruhigen Bahnen verläuft. Doch für die gemeinsame Tochter Everly könnte das Leben bald weitaus weniger ruhig sein, wenn Papa Channing Tatum mit seinen Plänen vor Gericht durchkommt.

Wie 'The Blast' berichtet, ist der Vater der Fünfjährigen bemüht, einen Zeitplan aufzustellen, nach dem er und Jenna Dewan sich alle zwei Tage mit dem Elternsein abwechseln. "Meiner Meinung und Erfahrung nach hat sich Everly ungewöhnlich gut an die Trennung und das Leben in zwei Haushalten gewöhnt", schreibt der Star in seinem Antrag. "Ich bin überzeugt, dass sie noch mehr gedeihen wird, wenn es mehr Struktur gibt. Sie ist einfach glücklicher, wenn sie weiß, dass es einen Plan gibt." Klingt zunächst einmal gut, aber im Klartext heißt das: Everly lebt am Montag und Dienstag bei Channing Tatum, am Mittwoch und Donnerstag bei Jenna Dewan und an den Wochenenden wollen die Eltern sich dann abwechseln. Das sieht nach ganz schön Gependel für die Kleine aus. Auch an Feiertagen hat der ordnungsliebende Papa bereits gedacht; er will das Sorgerecht an Weihnachten nach geraden und ungeraden Jahreszahlen aufgeteilt sehen, zu Halloween ist der Tag nach Stunden aufgeteilt. Ob Channing Tatum mit so viel Hin und Her der kleinen Everly einen Gefallen tut?

