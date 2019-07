Allgemein | STAR NEWS

Channing Tatum: Jeder sollte eine Therapie machen

Channing Tatum (39) hat in einem aktuellen Instagram- und Twitter-Video seinen Fans gleich einen Doppel-Wopper geschenkt. Denn in dem kurzen Clip mutmaßt er nicht nur über eine Verschwörungstheorie, sondern gibt auch zu, sich in Therapie zu befinden.

Channing findet Therapie super

Der Reihe nach: Channing hat ein Faible für Astrologie. Aus diesem Grund hat er sich vor einiger Zeit die App ‘The Pattern’ heruntergeladen. Dabei handelt es sich um ein soziales Netzwerk, das Nutzern ermöglichen soll, sich selbst besser zu verstehen und sich "auf einem tieferen Level" mit anderen zu vernetzen. Die Nutzer sollen mit der App die verschiedenen Seiten ihrer Persönlichkeit besser begreifen können. Channing ist mit der Erfindung auf seinem iPhone aber alles andere als zufrieden, denn ihn beschleicht der Verdacht, die App würde ihn heimlich belauschen. In dem Video erklärt er aufgebracht: "Ich war gestern in Therapie. Ja, ich bin in Therapie, was auch immer. Jeder sollte in Therapie sein. Und dann bekomme ich heute Morgen eine Nachricht auf meinem Handy … in der die exakt gleichen Worte benutzt werden, die ich gestern in der Therapie verwendet habe."

Pyrrhus-Sieg

Wie kann das sein? Channing hat da eine Vermutung, wie er fortfährt: "Hört mein Handy mich ab? Hört ihr mir durch mein Handy zu und wiederholt dann einfach nur die Dinge, vor denen ich Angst habe?" Der Schauspieler verlangte von der Firma hinter ‘The Pattern’, dass sie unverzüglich mit ihm Kontakt aufnehmen, um die Frage zu klären: "Woher wisst ihr über mich, was ihr wisst, Pattern?" Die App-Betreiber nahmen zumindest indirekt schnell Kontakt mit Channing Tatum auf, indem sie per Instagram ganz stolz verkündeten, sein Video habe so viele Menschen zur Homepage von Pattern getrieben, dass ihr Server zusammengebrochen sei.

