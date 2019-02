Allgemein | STAR NEWS

Céline Dion: Film-Hommage an die Sängerin

Sängerin Céline Dion (50) gehört zu den größten Stars im Musikbusiness. Ihr aufregendes Leben soll nun als Inspirationsquelle für einen neuen Film dienen, der sich an der Geschichte der Kanadierin orientiert.

Vor wenigen Wochen machten Medienberichte die Runde, ein Biopic über Sängerin Céline Dion sei in Planung. Doch nun dementieren die verantwortlichen Filmemacher diese Gerüchte. Der Musikfilm sei keine Dokumentation über den Superstar, sondern eine Hommage an die Sängerin, die sich lediglich an ihrem Leben orientiert.

Fiktion und Realität verschwimmen

Die französische Produktionsfirma Gaumont hat sich dem vielversprechenden Projekt angenommen, dessen Dreharbeiten bereits im März dieses Jahres beginnen sollen. Schauspielerin Valérie Lemercier (54) wird die Hauptrolle übernehmen. Dabei wird die Figur jedoch nicht Céline sondern Aline heißen.

Das Leben der Sängerin dient dabei als Grundlage der Geschichte: Aline wächst in Kanada auf, wird früh entdeckt und steigt zu einem der größten Stars im Musikbusiness auf.

Soundtrack von Céline Dion

Obwohl der Film nur eine Hommage an Céline und kein Biopic ist, werden die Original-Songs der 50-Jährigen benutzt.

In einem offiziellen Statement der Produktionsfirma heißt es: "Wir wollen die Zuschauer einladen, die unglaubliche Geschichte von Céline Dion durch den liebevollen und lustigen Blick Valérie Lemerciers zu entdecken, die ihr in dem Film huldigen wird."

Voraussichtlich wird der von Céline inspirierte Musikfilm im Dezember 2020 in die Kinos kommen.

