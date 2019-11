Allgemein | STAR NEWS

Catherine Deneuve: Keine Lebensgefahr nach Schlaganfall

DE Showbiz - Catherine Deneuve (76) befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die französische Kinolegende bereitete ihren Fans Sorge, als sie am Dienstag (5. November) in ein Krankenhaus in Paris eingeliefert wurde und dort über Nacht bleiben musste. Was war passiert?

Catherine Deneuve muss sich ausruhen

Die Zeitung 'Le Parisien' berichtete, dass Catherine einen Schlaganfall erlitten hatte und sich in einem ernsten Zustand befinde. Ihre Verwandten geben nun allerdings Entwarnung, denn so schlimm stünde es nicht um die Schauspielerin. In einem Statement, das sie der 'Associated Press' gaben, erklärten Catherines Angehörige, sie habe einen "sehr kleinen Schlaganfall erlitten, der daher keine bleibenden Schäden verursachen wird. Zum Glück hat sie keine motorischen Einschränkungen, muss sich aber natürlich ein bisschen Zeit nehmen, um sich auszuruhen."

Dreh jäh unterbrochen

Weitere Details zu Catherine Deneuves Gesundheitszustand wurden allerdings nicht herausgegeben. Die Darstellerin drehte gerade den Film 'De son vivant' der Regisseurin Emmanuelle Bercot, als sie einen Schlaganfall erlitt. Wie die Dreharbeiten weitergehen werden, ist zur Zeit noch nicht bekannt. In dem Melodram spielt Catherine eine Mutter, die versucht, ihre Hilflosigkeit zu überwinden. Im nächsten Jahr sollte der Film in die Kinos kommen.

