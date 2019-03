Allgemein | STAR NEWS

Cast wächst weiter: Fünf Neuzugänge für das ‘Game of Thrones’-Prequel

In etwas mehr als zwei Wochen ist es soweit. Die achte und finale Staffel von 'Game of Thrones' läuft weltweit an, versetzt die Fans schon seit Monaten in helle Aufregung. Doch ein Ende steht meist auch für einen Neuanfang und so sorgt das noch namenlose 'Game of Thrones'-Prequel derzeit für wilde Spekulationen. Wie die US-Seite 'Entertainment Weekly' bekanntgab, stehen nun fünf weitere Neuzugänge fest.

Naomie Watts und Miranda Richardson gehören zum Hauptcast

Bei den Schauspielern, die den Cast ergänzen sollen, soll es sich dabei laut dem Portal um Marquis Rodriguez ('Marvel's Iron Fist"), John Simm (48, 'Doctor Who'), Richard McCabe (58, 'Notting Hill'), John Heffernan (37) und Dixie Egerickx (13, 'The Little Stranger') handeln. Bisher standen nur Naomi Watts (50) und Miranda Richardson (61) fest, außerdem kursierten noch die Namen Josh Whitehouse (29), Naomi Ackie (27) und Denise Gough (39) auf diversen Websites und in der Presse. Wer welche Rolle spielen wird und wer es tatsächlich in den festen Cast schafft, ist noch nicht bekannt. Auch bei 'Game of Thrones' waren am Anfang der Dreharbeiten teilweise andere Schauspieler für Hauptrollen vorgesehen, nach dem Dreh der ersten Szenen fanden jedoch zahlreiche Neubesetzungen statt.

Die Serie spielt viele tausend Jahre vor 'Game of Thrones'

Die neue Serie soll ähnlich wie bei 'Der Herr der Ringe' und der danach gedrehten Trilogie 'Der Hobbit' zeitlich vor der eigentlichen 'Game of Thrones'-Geschichte spielen. Schauplatz soll dennoch Westeros sein, viele bekannte Orte und Schauspieler der Serie sollen im Mittelpunkt stehen. Wann die Dreharbeiten für das Prequel starten, ist noch nicht bekannt.

