Caro Daurs Wohnort überrascht die Menschen: „Ich dachte, du lebst zumindest in Berlin“

DE Deutsche Promis - Caroline Daur (28) lebt ein Jetset-Leben. Doch am glücklichsten ist die Fashion-Bloggerin, wenn sie in ihre Heimatstadt kommt, wie sie jetzt auf Instagram verriet. Dabei sind viele überrascht von der Stadt, in der das Model wohnt.

"Du wirst immer meine liebste Stadt auf der ganzen Welt sein"

Am Dienstag teilte sie in ihrer Instagram Story ein Video, welches den Anflug auf den Hamburger Flughafen über die Alster und die Innenstadt zeigt. Dazu schrieb sie: "Jedes Mal, wenn Menschen mich fragen, wo ich lebe und ich antworte Hamburg, gibt es drei Reaktionen: 1. Stille ODER 2. sie fragen warum. 3. "Ich dachte, du lebst zumindest in Berlin." Das ist Caro jedoch egal. "Ich liebe dich sooooo sehr Hamburg!!!" bekräftigte sie. "Vielleicht werde ich eines Tages woanders leben, aber du wirst immer meine liebste Stadt auf der ganzen Welt sein."

Warum Caro Daur in Tränen ausbricht

Einer der Gründe, warum Caro Daur, die zu Fashion-Events in der ganzen Welt reist, so gern in die Hansestadt zurückkehrt, ist ihre Familie. Es gibt nichts schöneres für die Influencerin — auf Instagram folgen ihr 4,2 Millionen Fans — als von ihrem Papa am Hamburger Flughafen abgeholt zu werden. Sie teilte ein weiteres Video, auf dem ihr Vater sie mit einem breiten Grinsen begrüßt. "Wenn ich mir dieses Video ansehe, fange ich fast an zu weinen, weil ich ihn so liebe und so viel Angst davor habe, dass er eines Tages nicht mehr an meiner Seite ist." Anschließend, so Caro weiter, habe sie tatsächlich angefangen zu weinen.

Jetzt kann es sich die Influencerin erstmal gut gehen lassen und alle wichtigen Termine in Hamburg wahrnehmen, wie zum Beispiel ihre Wimpern richten lassen. Eine Woche ist sie in ihrer liebsten Stadt, dann geht es für Caro Daur wieder in die weite Welt hinaus - doch sie kommt garantiert zurück!

Bild: Faye's Vision/Cover Images

