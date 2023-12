Allgemein | STAR NEWS

Carey Mulligan: Als Freund kam Marcus Mumford erstmal nicht in Betracht

DE Showbiz - Carey Mulligan (38) kennt ihren Mann Marcus Mumford (36) schon ewig. Die Schauspielerin ('Shame') begegnete dem Frontmann von Mumford & Sons ('Sigh No More') als Zwölfjährige in einem Zeltlager, fand ihn nett, aber mehr auch nicht.

Der netteste Mensch

Um fair zu sein, er war damals zehn! "Ich habe damals aber in mein Tagebuch geschrieben, dass er der netteste Mensch ist, den ich je getroffen habe und ich habe ihm 9 1/2 von 10 Punkten gegeben", erzählte die Britin in dem Podcast 'SmartLess'. "Ich habe auch in mein Tagebuch geschrieben, dass er definitiv nicht als Freund geeignet war. Nicht, dass ich zu diesem Zeitpunkt jemals einen Freund gehabt hätte, aber ich beschloss, dass er nicht der Richtige war." Sie schrieben sich einige Jahre, verloren dann aber den Kontakt und fanden über Facebook wieder zueinander.

Carey Mulligan kam aus dem Staunen nicht mehr heraus

Sie fand heraus, dass er in einer Band war. "Ich ging zu einem Laura Marling-Konzert, als ich 19 war, und Mumford & Sons waren die Vorgruppe, es war eines ihrer allerersten Konzerte, und als er herauskam, dachte ich: 'Oh Gott, ich kannte einen Kerl namens Mumford, mit dem ich im Zeltlager war...'", beschrieb sie die Situation. "Aber er war so groß und als ich ihn kennenlernte, war er winzig." Aber auch dann kamen sie nicht zueinander, das fand erst fünf Jahre später bei der gemeinsamen Arbeit zum Film 'Inside Llewyn Davis' statt. "Wenn wir uns nicht als Erwachsene in Nashville getroffen hätten, so wie wir uns letztendlich kennengelernt haben, dann hätten wir uns bei diesem Job kennengelernt, weil wir beide unabhängig voneinander für den Film engagiert wurden, weil er die Musik und ich die Schauspielerei gemacht habe." Auch wenn sie es als Zwölfjährige nicht glauben wollte – sie waren füreinander bestimmt. Carey Mulligan heiratete Marcus Mumford 2012 und erzieht mit ihm drei Kinder.

