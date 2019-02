Allgemein | STAR NEWS

Cardi B: Therapie mit Offset war ein No-Go

Rapperin Cardi B (26) kann mit Paartherapien nichts anfangen und hat Offsets (27) Vorschlag, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen abgelehnt, ohne lange zu überlegen.

Therapie? Ohne mich!

Cardi B will sich nicht von einem Therapeuten reinreden lassen. Die Musikerin (‘Bodak Yellow’) hatte sich Ende des vergangenen Jahres von ihrem Ehemann Offset getrennt, nachdem Gerüchte laut geworden waren, er habe seine Frau betrogen. Mittlerweile hat sich der Sturm wieder gelegt und Cardi B und Offset sind zumindest wieder freundschaftlich verbunden. Zunächst habe der Rapper seiner Frau aber den Vorschlag gemacht, eine Paartherapie in Anspruch zu nehmen, um die Differenzen beilegen zu können. Davon wollte Cardi allerdings nichts hören, wie sie jetzt im Interview mit ‘Harper’s Bazaar’ zugibt: "Niemand außer mir trifft Entscheidungen über mein Leben. Ich wollte nicht zur Paartherapie. Er hatte es vorgeschlagen, aber ich wollte da nicht hin. Es gibt keine Therapie oder sonst irgendetwas, das meine Meinung hätte ändern können."

Alles wieder im Lot?

Im Januar erklärte Cardi B, sie und Offset würden nun gemeinsam an ihrer Beziehung arbeiten. Über die Weihnachtsfeiertage waren die Eltern der kleinen Kulture gemeinsam auf Puerto Rico gesichtet worden. Gegenüber ‘People’ hatte die Musikerin dazu erklärt: "Wir gehen es ganz langsam an. Wir haben jetzt ein Baby. Das ist unser großer Fokus. Ich hänge mit ihm rum. Wir reden jeden Tag miteinander und machen unser Ding." Die Hoffnung ist also noch nicht verloren.

