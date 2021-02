Allgemein | STAR NEWS

Cardi B: Schönheits-OPs fürs Selbstbewusstsein

DE Showbiz - Cardi B (28) und schüchtern? Allein die Vorstellung scheint heutzutage absurd, schließlich ist die Rapperin ('WAP') dafür bekannt, stets deutliche, ungeschminkte Worte zu finden und mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg zu halten - so geht Selbstbewusstsein!

In der Bronx zählt ein großer Hintern

Doch das war nicht immer so, gestand die quirlige Musikerin in einem Gespräch mit ihrer Kollegin Mariah Carey für das Magazin 'Interview'. Als Kind habe sie sich überhaupt nicht wohl in ihrer Haut gefühlt und sei wegen ihren "dürren" Aussehens oft gemobbt worden. "Ich war wirklich dünn, als ich jünger war, und in der Bronx geht es vor allem darum, füllig zu sein und einen Ar*** zu haben", so Cardi. "Die Jungs sagten also ständig Sachen wie 'Guck dir doch mal deinen flachen Ar*** an. Du hast keine Ti****.' Und ich fühlte mich dabei hässlich und in der Entwicklung zurückgeblieben." Ihr Selbstwertgefühl sei am Boden gewesen.

Cardi B löst das Problem mit Geld

Doch das hat sich alles geändert, denn jetzt hat Cardi B das nötige Kleingeld, um dort nachzuhelfen, wo sie angeblich Defizite aufweist. "Ich fühle mich so rehabilitiert. Als ich 18 wurde und als Tänzerin arbeitete, hatte ich genug Geld, um mir Brüste zu kaufen. Meine ganze Unsicherheit deswegen war also weg." Die Unsicherheit flammte erneut auf, als Cardi in einem Stripclub anfing und ihren Hintern als zu flach empfand, doch jetzt wusste der Star ja, was zu tun war. Mit dem volleren Hintern kam das Selbstbewusstsein umgehend zurück - und gab uns die Cardi B, die wir kennen und lieben.

