Cara Delevingne: Gleiches Tattoo wie Selena Gomez

DE Showbiz - Schauspielerin Cara Delevigne (29) ist bekanntlich ein Fan von Körperkunst und hat sich schon zahlreiche Tattoos stechen lassen. Nun ist ein weiteres hinzugekommen und das ist nicht nur ziemlich groß, sondern findet sich auch auf dem Rücken von Selena Gomez (29) wieder.

Tätowierung im Wasserfarben-Design

Eine große rosa Rose, die malerisch verwischt wirkt, ziert nun die Seite der Darstellerin. Oberhalb der Blume sieht man noch die römische Zahl 12. Tattoo-Künstler Bang Bang, der mit bürgerlichem Namen Keith McCurdy heißt, zeigte stolz sein neues Werk und lobte seine Kundin: "Ich hatte so einen Spaß, diese Tattoos zu machen. Danke, dass du mir immer vertraust." Sie wäre vielleicht vorsichtiger gewesen, denn er schrieb für seine Fans noch dazu: "Ich hab ihnen gar nicht gesagt, dass dies meine ersten Wasserfarben-Tätowierungen waren." Selena hatte sich als Ort für ihr großes Rosen-Tattoo für ihren oberen Rücken entschieden.

Cara Delevigne hält sich bedeckt

Warum sich Cara Delevigne und Selena Gomez nun ausgerechnet diese identischen Rosen haben stechen lassen, ist nicht bekannt. Die beiden sind schon seit längerem befreundet und verbringen momentan viel Zeit in New York miteinander, da die Britin nun in der zweiten Staffel von Selena Hit-Serie 'Only Murders in the Building' auftaucht. Bei Dreharbeiten muss man bekanntlich oft lange warten, da hatte Cara Delevingne genügend Muße, um sich mit ihrer Kollegin ein nettes Motiv für ihre Rippen auszudenken. Ungewöhnlich ist der Wasserfarben-Look allemal.

