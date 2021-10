Allgemein | STAR NEWS

Capital Bra: Verliebt, verlobt…

DE Deutsche Promis - Läuten für Capital Bra bald die Hochzeitsglocken? Verlobt ist der Rapper jetzt immerhin, da dürfte es wohl nicht mehr lange dauern, bis er unter der Haube ist.

Bisher hat Rap-Star Capital Bra (26, 'Berlin lebt') sein Privatleben stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Doch in seiner neuen Instagram-Story verrät der Musiker seinen Fans doch ein wichtiges Ereignis aus seinem Liebesleben: Der Sänger hat sich verlobt!

"Die kleinste Handschelle der Welt"

In der Insta-Story zeigte Vladislav Balovatsky, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, seinem Kumpel Kalazh auch gleich seinen Verlobungsring und nannte diesen witzelnd "die kleinste Handschelle der Welt". Anschließend bestätigte er seine Hochzeitspläne im Interview mit 'Promiflash'. Wer die glückliche Dame ist, die Capi vor den Traualtar führen möchte, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Capital Bra ist dreifacher Vater

Bekannt ist bisher lediglich, dass der in Sibirien geborene und in der Ukraine aufgewachsene Rapper drei Kinder hat: zwei Söhne und eine Tochter. Doch wer die Mutter ist, auch das ist bisher unklar. Anscheinend möchte Capi dieses wohlgehütete Geheimnis nicht lüften. Dennoch erfreut er seine Fans ab und an mit Schnappschüssen seiner niedlichen Söhne. Und während eines Konzerts hatte Bratan die beiden Jungs sogar auf die Bühne geholt. Auf seinem Album 'CB6' rappte Capital Bra dann erstmals offen über die Mutter seiner Kinder und widmet ihr mit 'Für uns' den letzten Track des Albums.

Bild: Uli Deck/picture-alliance/Cover Images