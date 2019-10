Allgemein | STAR NEWS

Cameron Douglas: Wie jeder andere Teenager

DE Showbiz - Cameron Douglas (40) macht seine berühmte Familie nicht für seine eigenen Fehltritte im Leben verantwortlich. Der Schauspieler ('Es bleibt in der Familie') ist der Sohn von Michael Douglas (75) und Diandra Luker (63) und Enkelsohn von Kirk Douglas (102) und wurde schon als Kind oft mit der Berühmtheit seiner Familie konfrontiert. Trotzdem sei er wie ein normaler Teenager aufgewachsen, habe sich für seinen Beruf selbst entschieden und auch seine Drogensucht und -geschäfte, wegen der er schließlich auch für sieben Jahre ins Gefängnis wanderte, seien seine eigenen Verfehlungen.

Cameron Douglas: Drogen gegen Einsamkeit

Heute ist der Darsteller clean und trocken und bewirbt gerade seine Memoiren 'Long Way Home', in denen er auch von seinen schwierigen Jahren im Teenager-Alter erzählt. Er habe aus Einsamkeit und weil er das Gefühl hatte, nirgendwo dazuzugehören, das erste Mal zu Marihuana gegriffen, als er noch nicht einmal volljährig war. "Ich erinnere mich an meine frühen Teenager-Jahre, ich fühlte mich immer irgendwie unwohl in meiner eigenen Haut", beichtet er bei 'Good Morning America'. "Und das brachte mich den Drogen nahe, die das Gefühl betäubten und durch die ich einen Freundeskreis fand. Wenn deine Sucht wächst, übernimmst du diese Persönlichkeit und du vergisst, wer du bist und die Sucht übernimmt dich ganz."

Seiner Familie gibt er keine Schuld

Die Vermutung liegt nahe, dass eine Kindheit im Rampenlicht ihn so weit gebracht habe, doch Cameron bestreitet das. "Eine Menge Teenager kennen das Gefühl. Eine Einsamkeit, der Versuch herauszufinden, wo man dazugehört und zu wem man gehört, und Drogen schienen den Weg zu ebnen", verrät er in der Hoffnung, dass sein Buch auch anderen suchenden Menschen einige Antworten geben kann. "Dieses Land versinkt in Sucht. Ich kann nicht zurückgehen und den Schmerz und die Trümmer ändern, die ich verursacht habe, aber was ich tun kann, ist, einen Nutzen daraus zu ziehen. Das war die Idee hinter dem Buch." 'Long Way Home' ist bereits veröffentlicht und zum Beispiel auf Amazon erhältlich.

