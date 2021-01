Allgemein | STAR NEWS

Busenblitzerfotos: Elizabeth Hurley überrascht Kritiker mit Infos zum Fotografen

DE Showbiz - Ihre 55 Jahre sieht man Elizabeth Hurley nicht an, und darauf ist sie sichtlich stolz. Dass sie sich kürzlich leicht bekleidet und mit kaum verhüllten Brüsten vor winterlicher Kulisse fotografieren ließ und die Bilder am Montag (25. Januar) auf Social Media postete, rief im Nu Neider und Meckerer auf den Plan. Doch es ist nicht so, wie ihr denkt, konnte die britische Schauspielerin ihren Kritikern nun mitteilen.

Elizabeth Hurley lenkt vom Lockdown ab

"Wie konnte ich da widerstehen?" schrieb die Ex-Freundin von Hugh Grant zu den zwei Bildern, die sie lediglich in einem knappen weißen Höschen aus ihrer eigenen Bikinikollektion und mit einer ganz und gar nicht geschlossenen Kunstpelzjacke zeigen. Die Bilder wurden auf ihrem englischen Landsitz aufgenommen, hinter ihr sieht man den schneebedeckten Garten. Es sind nicht die ersten sexy Bilder, mit denen Elizabeth ihren Followern den Lockdown versüßt. Doch manche meinen, so etwas gehöre sich nicht während einer Pandemie, und verwiesen auf die mittlerweile über 100.000 Coronatoten in Großbritannien.

Rätselraten um den Fotografen

Journalist Piers Morgan, ein ebenso bissiger wie berühmter Star des britischen Frühstücksfernsehens, ging besonders hart mit Elizabeth ins Gericht und fragte zum Schluss empört in die Kamera: "Wer hat die Bilder gemacht? Dein 18 oder 19 Jahre alter Sohn?"

Doch wie Elizabeth, die tatsächlich einen 18-jährigen Sohn namens Damian hat, der ebenfalls Schauspieler ist, nun via Twitter klarstellte, kamen die Bilder ganz anders zustande: "Es würde mir im Traum nicht einfallen, der Klatschpresse zu unterstellen, dass sie Fakten durcheinander bringt, aber diese Bilder wurden tatsächlich von meiner 80-jährigen Mutter aufgenommen. Nicht sicher, ob das die Gemüter nun beruhigt oder nicht", schrieb Elizabeth Hurley lässig.