Burger und Elvis-Imitator: Lily Allen heiratet in Las Vegas

DE Showbiz - Erst vor wenigen Tagen hatten sie die Hochzeitslizenz erworben, jetzt sind Lily Allen (35) und David Harbour (45) bereits Mann und Frau. Die Sängerin ('Smile') und der Schauspieler ('Stranger Things') haben in Las Vegas Ja gesagt.

Elvis war dabei

Das Promi-Paar soll schon am Montag (7. September) in der berühmten Graceland Wedding Chapel vorstellig geworden sein. Zwei Tage später verkündete Lily dann die frohe Botschaft auf Social Media. Sie lud drei Fotos hoch, unter anderem von der Zeremonie, bei der man im Vordergrund einen Elvis-Imitator singen sieht. Ein weiteres Bild zeigt das Paar auf dem Bürgersteig, dabei ist besonders gut Lilys kurzes, cremefarbenes Kleid von Dior zu sehen — ein schlichter, geschmackvoller Traum.

Lily Allen trug Dior

Heiraten macht natürlich hungrig, und so teilte die Sängerin ein weiteres Foto, wie sie — noch im Hochzeitskleid — einen Burger verschlingt. Auf David Harbours Instagram Feeds trägt der Bräutigam seine frisch gebackene Ehefrau aus der Hochzeitskapelle, begleitet von 'Elvis'. "In einer Zeremonie, die vom King persönlich durchgeführt wurden, heiratete die Prinzessin des Volkes ihren hingebungsvollen, aus ärmlichen Verhältnissen stammenden, aber herzlichen Kreditkarteninhaber in einer wunderschönen Zeremonie, der Himmel erleuchtet von der Asche eines brennenden Bundesstaates inmitten einer weltweiten Pandemie."

Damit spielte er auf die Feuer im Nachbarstaat Kalifornien an, die auch den Himmel in Las Vegas verdunkeln. Wir wünschen David Harbour und Lily Allen alles Gute!

