Buchstäblich ungeschminkt: Fata Hasanovic packt über ihre Schwangerschaft aus

DE Deutsche Promis - Wenn Stars, die eine starke Präsenz auf Social Media haben, schwanger werden, bekommen wir oft eine Melange aus inspirierenden Zitaten und Fotos von Schmollmündern über wachsendem Babybauch zu sehen. Doch da macht Fata Hasanovic (28) nicht mit. Das Model mutet seinen 502.000 Followern die buchstäblich ungeschminkte Wahrheit zu.

"Wie geht man damit um?"

Auf Instagram teilte die Influencerin ein Video, auf dem sie zunächst die strahlende werdende Mama gibt. "Schwangerschaft kann so aussehen…", schrieb sie dazu, bevor sie hinzufügte: "…aber auch so." Und dann sehen wir die ehemalige Teilnehmerin von 'Germany's Next Topmodel' ungeschminkt, übermüdet, manchmal heulend. "Seinen Körper in der Schwangerschaft zu verstehen ist manchmal echt schwer. Man hat 9 Monate Zeit mit allen neuen Emotionen umzugehen und dennoch vergeht diese Zeit wie im Flug", berichtete der Star. Es sei eine Achterbahn der Gefühle und auch eine Zeit der Anpassung. "Wie geht man damit um, nicht mehr zu funktionieren wie davor? Wie versteht man, warum man den ganzen Tag weint, weil man ein Katzenbaby Video gesehen hat?"

Fata Hasanovics kleines Wunder

Für Fata Hasanovic ist klar, dass es vor allem die Hilfe anderer ist, die diese Zeit einfacher macht. Denn natürlich ist sie nicht die Erste, der das Auf und Ab der Schwangerschaft zusetzt. Ihr Tipp: "Mit anderen Müttern und werdenden Müttern austauschen. Es ist so unglaublich aufbauend zu hören: Du bist normal!" Sie machte ihren Followern Mut: "Alles ist normal und du musst dich für nichts schämen. Es hilft zu wissen, dass man nicht alleine ist und alle Gefühle erlaubt sind." Immerhin weiß sie schon jetzt: "Es ist nicht einfach, aber es ist es wert."

Für das Model ist sein Baby ein kleines Wunder, denn Fata leidet an Endometriose, die eine Schwangerschaft enorm erschwert. Im März hatte die Influencerin ihre Schwangerschaft bekannt gegeben, Geburtstermin ist im August. Sie könne es selbst kaum fassen, dass es nach unzähligen Versuchen und Arztbesuchen geklappt hatte, gestand Fata Hasanovic im RTL-Interview: "Und dann waren diese zwei Striche da, auf dem Test…"

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

