Bruno Mars: Eine Million Dollar an Casino-Angestellte gespendet

DE Showbiz - Bruno Mars (34) hat sich Kollegen angeschlossen, die tief in die eigene Tasche gegriffen haben, um all jene Menschen zu unterstützen, die durch die Coronavirus-Pandemie schmerzhafte finanzielle Einbußen zu verkraften haben.

Alles für die Stiftung

Während Ariana Grande und Taylor Swift bedürftigen Fans persönlich Geld überweisen, damit diese die Miete bezahlen können, hat Bruno Mars insgesamt eine Million Dollar an den MGM Resorts Foundation's Employee Emergency Grant Fund & Children's Medical Support Fund gespendet. Es handelt sich dabei um eine Stiftung, die sich dem Wohlergehen von Angestellten des MGM Casinos in Las Vegas sowie ihrer Familien in Notfallsituationen widmet.

Bruno Mars hofft das Beste

In einem Statement erklärte ein Sprecher von Bruno Mars: "Die Menschen von MGM haben Bruno Mars die seltene Gelegenheit gegeben, ununterbrochen aufzutreten, während er an seinem nächsten Album arbeitet. Im Rahmen der ganzen Schließungen in Las Vegas möchte Bruno seine Wertschätzung für diese großartigen Angestellten ausdrücken, die dabei helfen, diese Auftritte erst zu ermöglichen. Wir hegen die Hoffnung, dass wir diese Situation bald überstehen und wieder gemeinsam Spaß haben können."