Bruce Willis wird Opa: Tochter Rumer ist schwanger

DE Showbiz - Wächst hier die nächste Action-Generation heran? Filmheld Bruce Willis (67) und seine Ex-Frau Demi Moore (60) werden erstmals Großeltern. Ihre älteste Tochter Rumer (34) erwartet Nachwuchs.

Bruce Willis hat allen Grund zur Freude

Auf Instagram teilte die Schauspielerin ('Once Upon A Time In Hollywood') eine Reihe von Schwarzweiß-Selfies, auf denen im Umriss ihr Babybauch zu sehen ist. Ihr Freund, der Musiker Derek Richard Thomas, umarmt sie auf einigen der Bilder, küsst den Bauch und strahl voller Freude in die Kamera. Sie hatte erst vor gut einem Monat ihre Beziehung zu dem Frontmann der Band Vista Kicks bestätigt, als er ebenfalls auf Instagram mehrere Bilder der beiden teilte, die sie in einer Schneelandschaft zeigten. Auch wenn niemand genau weiß, wie lange sie schon zusammen sind, so kennen sich die werdenden Eltern wohl schon etwas länger — erstmals war Derek im Mai auf Fotos zu sehen, die Rumer auf Social Media zeigte.

Demi Moores neue Ära

Klar, dass Bruce Willis und Demi Moore schon ganz die stolzen Großeltern in spe sind. Bruces Frau Emma Heming teilte die Bilder, die Rumer hochgeladen hatte. "Baby-News sind glückliche News!!! Herzlichen Glückwunsch @rumerwillis und @derekrichardthomas. Wir sind hier ganz aus dem Häuschen!" Die werdende Oma Demi ist ebenfalls schon ganz aufgeregt: "Jetzt beginnt meine Ära als heiße ausgeflippte Großmutter." Es ist das erste Enkelkind für das ehemalige Ehepaar, das sich im Jahr 2000 scheiden ließ. Sie haben zwei weitere Töchter, Tallulah (28) und Scout (31). Mit seiner zweiten Frau Emma hat Bruce Willis zudem noch zwei Töchter im Alter von zehn und acht Jahren.

Bild: Sara De Boer/startraksphoto.com