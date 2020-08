Allgemein | STAR NEWS

Brooklyn Beckham: Hat er bereits heimlich geheiratet?

DE Showbiz - Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) sorgten bereits Anfang letzten Monats für Wirbel, als sie ihre Verlobung bekanntgaben. Nun spekulieren die Fans, ob der Fotograf und die Schauspielerin sich vielleicht schon heimlich das Ja-Wort gegeben haben. Ein Foto ist der mysteriöse Hinweis.

Verdächtiges Foto mit Goldring

Die Gerüchte um eine eventuell bereits heimlich vollzogene Trauung begannen im Netz, nachdem die 'Transformers: Ära des Untergangs'-Darstellerin ein Bild vom Händchenhalten mit ihrem Liebsten gepostet hatte, auf dem er mit einem goldenen Ring am linken Ringfinger zu sehen ist, an dem die Amerikaner den Ehering tragen. Kurz nachdem Foto öffentlich wurde, das Nicola in ihrer Instagram-Story teilte, begannen bereits die Spekulationen und Fans gehen davon aus, dass sie schon heimlich geheiratet haben, um dem Medienrummel zu entgehen. Brooklyn selbst ist allerdings nicht Amerikaner wie seine Liebste, sondern Engländer. In England trägt man den Ehering – ebenso wie in Deutschland – am rechten Ringfinger. Es könnte sich also auch noch um einen verspäteten Verlobungsring handeln.

Brooklyn Beckham: So romantisch war die Verlobung

Bereits am 1. Juli hatte das Paar sich verlobt, allerdings erst zehn Tage später die bereits aufkeimenden Spekulationen und Gerüchte um die Verlobung bestätigt. Damals postete Brooklyn auf Instagram: "Vor zwei Wochen habe ich meine Seelenverwandte gebeten, mich zu heiraten, und sie hat Ja gesagt. Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Ich verspreche, der beste Ehemann und eines Tages der beste Daddy zu sein. Ich liebe dich, Baby."