Britney Spears zahlt: 10.000 Dollar monatlich für Sam Asgharis Apartment

DE Showbiz - Britney Spears (41) wird Berichten zufolge jeden Monat 10.000 Dollar (knapp 9.300 Euro) ausgeben, damit ihr Ex Sam Asghari (29) nach der Trennung standesgemäß wohnen kann. Am 16. August hatte das Paar die Scheidung eingereicht, nachdem es sich am 28. Juli offiziell getrennt hatte.

Zahltag trotz Ehevertrag

Obwohl es nicht so im Ehevertrag steht, soll die Sängerin ('Toxic') sich bereit erklärt haben, die Kosten für Sams neues Apartment zu übernehmen – die Monatsmiete kann sich sehen lassen. Wie ‘Page Six’ am Dienstag (22. August) erfuhr, ist der Trainer und Schauspieler bereits aus Britneys Anwesen Thousand Oaks ausgezogen. Jetzt residiert er in einer Luxuswohnung in Los Angeles, im Luxusblock Ten Thousand am Santa Monica Boulevard. ‘TMZ’ hatte den Mietpreis von 10.000 Dollar pro Monat in Erfahrung gebracht. Damit gibt sich Sam fast noch bescheiden, denn das ist der Preis für die günstigsten Wohnungen – andere kosten bis zu 65.000 Dollar im Monat.

Sam Ashgari erholt sich von Britney Spears

Zu den Mieter*innen zählte in der Vergangenheit bereits Demi Lovato, und zu den Annehmlichkeiten gehören ein privater Park, Valet-Services und ein ärztlicher Bereitschaftsdienst, der auch schon mal mit der Botoxspritze anrückt. "Er ist nett zu den Nachbarn und verbringt viel Zeit mit seiner Schwester", sagte ein Zeuge gegenüber ‘Page Six’.

Mehrere US_Medien berichteten zudem, dass aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht, dass das iranisch-amerikanische Model beantragt hat, dass Britney die Kosten für seine rechtliche Vertretung trägt, obwohl er es war, der die Scheidung beantragt hatte. Britney Spears und Sam Asghari hatten im Juni 2022 geheiratet, nachdem sie bereits sechs Jahre lang gedatet hatten.

Bild: Sara De Boer/startraksphoto.com