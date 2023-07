Allgemein | STAR NEWS

Britney Spears von Security ins Gesicht geschlagen: Das sagt der bedrängte NBA-Star

Normalerweise ist sie diejenige, die von begeisterten Anhänger*innen bedrängt wird, doch dieses Mal war Britney Spears (41), die zum Fangirl wurde, als sie in Las Vegas den Basketballstar Victor Wembanyama erblickte (19).

Britney Spears wurde zum Fangirl

Die Sängerin ('Toxic') war Berichten zufolge am Mittwochabend (5. Juli) auf ihrem Weg zum Restaurant Catch im ARIA Hotel in Las Vegas, als sie vor sich im Gedränge den jungen NBA-Nachwuchsstar erblickte. Daraufhin soll sie versucht haben, näher an den Sportler heranzukommen und hatte ihn schließlich an die Schulter getippt, wohl um ein Foto zu bitten und ihm zu seinem Erfolg zu gratulieren. Der Spieler der San Antonio Spurs gilt als angehender Superstar. Doch als sie ihr Idol erreichte, wertete dessen Security Britneys Annäherung offenbar als Angriff.

Was Victor Wembanyama sagt

Infolge dessen soll einer der Leibwächter Britney Spears ins Gesicht geschlagen haben. Das hat jetzt Folgen, denn die Musikerin hat Anzeige erstattet. Gegenüber 'People' bestätigte das Las Vegas Metropolitan Police Department, dass "Beamte gegen 11 Uhr am Mittwochabend zu einem Gebäude im 2700-Block in Las Vegas geschickt wurden, um einen Fall von Körperverletzung zu untersuchen." Es sei jedoch niemand verhaftet worden und es gäbe auch keine Vorladung.

Victor Wembanyama äußerte sich indes diplomatisch zum Vorfall. Er sei sich des Tumults erst Stunden später bewusst geworden, so der Sportler. "Ich habe nicht gesehen, was passierte, weil ich einfach weiterging und nicht anhielt. Die Person hat mich von hinten gegriffen, nicht an meiner Schulter, sie hat mich von hinten gegriffen." Er habe nur mitbekommen, dass die Security sie wegschubste — wie hart, könne er nicht sagen. "Später erfuhr ich, dass es Britney Spears war. Ich habe ihr Gesicht nicht gesehen."

