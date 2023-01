Allgemein | STAR NEWS

Britney Spears ist stinksauer: „Ihr seid zu weit gegangen“

DE Showbiz - Auf ihre Fans kann Britney Spears (41) sich jederzeit verlassen. Schließlich hatten diese auch einen nicht geringen Anteil daran, dass sich die Sängerin ('Gimme More') Ende 2021 nach 13 Jahren aus ihrer Vormundschaft befreien konnte.

Keine Vorwarnung

Doch wann schlägt echte Fürsorge in genau das Verhalten um, dem der Star so lange zu entfliehen versuchte? Mit dieser Frage sehen sich zurzeit die Fans der Pop-Prinzessin konfrontiert, die am Mittwoch (25. Januar) die Polizei gerufen hatten, nachdem Britney ohne weitere Vorwarnung ihren Instagram-Account gelöscht hatte. Die Cops schienen die Bedenken der Fans immerhin ernst zu nehmen und schickten jemanden vorbei, um nach Britney zu sehen. Anschließend gab die Polizei von Ventura County Entwarnung. "Wir glauben nicht, dass Britney Spears zu diesem Zeitpunkt in irgendwelcher Gefahr ist", hieß es in einem Statement. Doch die Fürsorge kam nicht gut an bei Britney, die ihrer Wut am Donnerstagabend auf Twitter Luft machte.

Britney Spears ist enttäuscht von ihren Fans

Britney Spears schrieb von Gaslighting und dass sie sich bedrängt fühlte. "Ich liebe meine Fans, aber dieses Mal sind die Dinge ein bisschen zu weit gegangen und meine Privatsphäre wurde verletzt. Die Polizei ist nicht zu mir ins Haus gekommen, und als sie vor meiner Pforte standen, haben sie sofort erkannt, dass es kein Problem gibt und sind umgehend wieder abgezogen. Einmal wieder gelangte eine Geschichte in die Nachrichten und ich wurde in einem schlechten Licht dargestellt. Ich hoffe, die Öffentlichkeit und meine Fans, die mir wirklich etwas bedeuten, respektieren meine Privatsphäre künftig etwas mehr." Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Britney Spears ihren Instagram-Account gelöscht hat, und bislang hat sie ihn noch nicht wieder aktiviert.

