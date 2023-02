Allgemein | STAR NEWS

Britney Spears ist giftig: Die Sängerin beschuldigt Alyssa Milano, sie zu mobben

DE Showbiz - Als Alyssa Milano (50) sich im Dezember laut Gedanken darüber machte, ob es Britney Spears (41) wohl gut gehe, fand die Pop-Prinzessin diese Form der Anteilnahme gar nicht nett. "Kann mal jemand nach Britney Spears schauen?" hatte die Schauspielerin ('Charmed - Zauberhafte Hexen') gepostet, und Britney fühlte sich dadurch gemobbt.

Britney Spears schlägt zurück

Mit einem Screenshot von Alyssas Worten postete Britney am Dienstag (31. Januar) ihre Reaktion und stellte Alyssa an den Pranger: "Es macht mich traurig, solche Sachen über mich zu sehen von Leuten, die mich gar nicht kennen!!!" ätzte sie. "Das fühlt sich definitive wie Mobbing an!!! Ladies, wir sollten doch zusammenhalten, statt uns gegenseitig runterzuziehen!!!" Alyssa hat zu dieser Ermahnung bislang noch nicht Stellung bezogen.

Britney ermahnt auch ihre Fans

Britney hatte ihren Instagram-Account am Sonntag (29. Januar) nach einer kurzen Auszeit wieder aktiviert und ihren Fans versichert, dass sie "keinen Zusammenbruch" durchmacht. Einige Tage zuvor hatte sie auf Twitter geschrieben, dass einige ihrer Fans "Gaslighting und Mobbing" eingesetzt hätten, als sie die Polizei angerufen hatten, damit die nach Britney schaut – nur, weil die Sängerin ihren Instagram-Account unangekündigt stillgelegt hatte. Das sei "ein wenig zu weit gegangen", denn die Polizei zu rufen, würde ihre Privatsphäre verletzen. Außerdem habe Britney Spears sich durch die daraus resultierenden Schlagzeilen in ein falsches Licht gerückt gefühlt.

Bild: INSTARimages/Cover Images