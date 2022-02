Allgemein | STAR NEWS

Britney Spears: Ist es Zeit für Botox?

DE Showbiz - Vor knapp drei Monaten feierte Britney Spears ihren 40. Geburtstag. Ein Meilenstein, der bei der Sängerin ('Toxic') offenbar dazu führte, übers Altern allgemein nachzudenken. Am Mittwoch (23. Februar) eröffnete sie ihren fast 40 Millionen Followern auf Instagram, dass die Jahre auch an ihr nicht spurlos vorübergegangen sind.

Hochgezogene Augenbrauen - drei Wochen lang

Obwohl die Fotos der quirligen Amerikanerin noch immer jugendlich-frisch wirken, hat sie erste Falten ausgemacht, und denen würde sie gern zu Leibe rücken. Britney teilte ein Video, in dem sie per Privatjet unterwegs "zu einem tropischen Ziel" ist. In dem begleitenden Text ließ die Musikerin ihren Gedanken freien Lauf. "Ich denke ernsthaft darüber nach, Botox machen zu lassen", so der Star. "Ich glaube, ich bekomme feine Falten auf der Stirn, aber das letzte Mal, als ich es habe machen lassen, wurde meine Augenbraue angehoben." Sie fuhr fort: "Drei Wochen lang kam sie nicht mehr runter, sie blieb einfach da oben."

Britney Spears genießt die Freiheit

Das möge lustig für Außenstehende klingen, doch für Britney Spears war es alles andere als ein Spaß. "Ich dachte, es wäre für immer. Ich bin echt überrascht, dass die Leute nicht mehr (dagegen) klagen!" Ob sie sich schließlich ein zweites Mal an die Injektion wagen würde, ließ Britney schließlich offen. Sie genießt weiterhin ihre Freiheit, nachdem ein Richter im November nach 13 Jahren ihre Vormundschaft aufgehoben hatte.

"Ich bin einfach nur glücklich, dass ich jetzt hier bin. Ich genieße die Moment und werde immer stärker, vor allem spirituell", schrieb die Sängerin weiter. Wir warten also gespannt darauf, ob Britney Spears bald wieder mit hochgezogenen Augenbrauen zu sehen ist.

Bild: INSTARimages/Cover Images