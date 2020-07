Allgemein | STAR NEWS

Britney Spears: Ihre Mutter fordert Einfluss auf Britneys Geld

DE Showbiz - Im Leben von Britney Spears (38) kehrt einfach keine Ruhe ein, denn viele Menschen möchten ein Wörtchen mitzureden haben, besonders wenn es um ihre Finanzen geht. Jetzt beantragte Britneys Mutter Lynne bei Gericht, dass sie künftig über das Geld ihrer Tochter mitbestimmen möchte.

Britney Spears: Gegen ihren Willen in einer Klinik?

Die Popprinzessin ('Oops… I Did It Again') steht unter gesetzlicher Betreuung, seit sie 2008 einen Nervenzusammenbruch erlitt. Damals übernahm ihr Vater Jamie die Verantwortung für ihr Wohlergehen und ihr nicht unbeträchtliches Vermögen. Als Britney 2019 in eine Klinik ging, um sich wegen psychischer Probleme behandeln zu lassen, machten hässliche Gerüchte die Runde. Es hieß, sie sei womöglich nicht freiwillig dort und werde gegen ihren Willen dort festgehalten – auf Wunsch von Jamie. Der gab mittlerweile die Regie über Britneys Leben an deren langjährige Betreuerin Jodi Montgomery ab, die mindestens bis zum 22. August 2020 über die Angelegenheiten des Stars entscheidet.

Britneys Mutter will ihr Vermögen schützen

Lynne, die sich 2002 von Britneys Vater Jamie scheiden ließ, zog schon mehrfach vor Gericht, um ihre Ansichten über die Bedürfnisse über Tochter durchzusetzen. Wie 'Entertainment Tonight' berichtete, reichte sie am Montag (13. Juli) beim Amtsgericht von Los Angeles einen Antrag ein, um "sämtliche Angelegenheiten" von Britneys SJB Revocable Trust regeln zu können. Seit 2004 liegen viele Millionen von Britneys Einnahmen in diesem Treuhandfond, um "ihre finanzielles Vermögen während ihres Lebens zu bewahren und zu verwalten und die Verteilung des Vermögen nach ihrem Tod zu regeln".

Eine für dieses Jahr geplante Anhörung, bei der die zukünftige gesetzliche Betreuung von Britney besprochen werden sollte, musste wegen der Coronapandemie verschoben werden. Im Laufe dieses Monats soll Britney Spears jedoch vor Gericht erscheinen, damit die Lage neu eingeschätzt werden kann.