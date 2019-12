Allgemein | STAR NEWS

Britney Spears: Geburtstagsparty mit wundem Hintern

DE Showbiz - Viele haben das Gefühl, es wäre erst gestern gewesen, dass Britney Spears als frecher Teenager die Charts stürmte. Doch am Montag (3. Dezember) feierte die Sängerin ("Oops…I Did It Again') tatsächlich ihren 38. Geburtstag. Die Zeit rast!

Britney Spears wird geliebt

Natürlich gab es aus aller Welt Glückwünsche, aber über keinen wird sich die Pop-Prinzession mehr gefreut haben, als den von ihrem Freund, Sam Asghari (25).

Sämtliche Gerüchte über ein Liebesaus zwischen den beiden scheinen mittlerweile zerstreut, und Sam tat am Ehrentag seiner Liebsten sein Übriges, um ein Bild der Liebe und des Friedens zu zeichnen.

"Wir leben, wir lachen, wir streiten uns, aber vor allem LIEBEN wir uns. Es gibt einen Grund, warum sich die ganze Welt in dich verliebt hat", schrieb der Fitness-Trainer auf Social Media an seine Freundin gerichtet.

Ausrutscher auf dem Eis

Dazu postete er ein Video auf Instagram, auf dem die beiden beim Schlittschuhlaufen zu sehen sind. Klar, dass im Hintergrund ein Song von Britney läuft. Zu 'Break The Ice' stellt sich die Sängerin durchaus elegant an, doch ihr Freund setzt sich umgehend mit einem lauten "Sch***!" auf den Hintern, während Britney elegant davongleitet.

"Mein Ar*** tut noch immer weh, nachdem ich gestürzt bin und das Eis gebrochen habe", schrieb Sam weiter, untermalt mit Zwinker-Emojis. "Verstehst du?! Das Eis gebrochen…"

Ob er seiner Freundin den Gag wohl noch weiter erklären musste?

Sam Asghari fügte außerdem hinzu: "Du magst die Prinzessin des Pop sein, aber vor allem bist du meine Prinzessin. Herzlichen Glückwunsch!" DAS wird Britney auf jeden Fall verstanden haben.