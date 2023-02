Allgemein | STAR NEWS

Britney Spears appelliert an Fans: Ruft nicht wieder die Polizei!

DE Showbiz - Britney Spears (41) hat ihre Fans darum gebeten, nicht gleich wieder "die Cops zu rufen", falls sie mal wieder ihren Instagram-Account löschen sollte. Dieses Anliegen brachte sie vor, als sie in einem Video zwei neue Kleider präsentierte.

Polizei klingelte bei Britney

Ihre Bitte hat natürlich einen guten Grund, denn im Januar hatte die Sängerin ('Toxic') ohne Vorwarnung ihr Instagram-Konto deaktiviert und damit viele ihrer Fans in Panik versetzt. Einige waren so besorgt um ihren Star, dass sie die Polizei kontaktierten und darum baten, doch mal bei Britney nach dem Rechten zu schauen. Um ganz auf der sicheren Seite zu sein, statteten ein paar Uniformierte ihr einen Besuch ab und stellten fest, dass keinerlei Gefahr im Verzug war. Die Sängerin fand das Verhalten ihrer Follower*innen jedoch ziemlich übergriffig und das wollte sie nun noch einmal ansprechen.

Britney Spears möchte etwas klarstellen

Am Dienstag (21. Februar) wandte sie sich in ihrer Instagram-Story an ihre Fans, um zwei neue Kleider vorzustellen, die ihr zugeschickt worden waren. Bei dieser Gelegenheit sagte sie: "So Leute, ich wollte euch nur sagen, wenn ich mein Instagram lösche, ruft nicht die Polizei an." In ihrem Aufruf, der wohl eigentlich beruhigen sollte, sprach sie mit einem seltsamen australischen Akzent und rannte atemlos durch ihr Schlafzimmer. "Sei niemals eine Achterbahn!" rief sie, während sie ein Kleid an ihren Körper hielt. Zur Story schrieb sie: "Bleibt auf dem Teppich, ihr alle!!! Hi Mommy und Daddy, ich bin jetzt ein Star, habt ihr schon gehört??? Mach weiter, Schatz…" Wirklich beruhigend wirkte dieser Auftritt wohl nicht. Dass ihr die Anrufe bei der Polizei "zu weit" gingen, hatte sie zuvor schon geäußert: "Es fühlte sich an, als würde ich manipuliert und gemobbt, nachdem der Vorfall in den Nachrichten landete, und wieder einmal wurde ich von den Medien in ein schlechtes und unfaires Licht gerückt", schrieb sie damals auf Twitter. "Während dieser Zeit in meinem Leben hoffe ich wirklich, dass die Öffentlichkeit und meine Fans, an denen mir so viel liegt, meine Privatsphäre respektieren." Hoffentlich kann Britney Spears nun in Frieden leben und muss sich genauso wenig wegen ihrer Fans Sorgen machen wie sie wegen ihr.

Bild: Instagram - @britneyspears