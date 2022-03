Allgemein | STAR NEWS

Britischer Schauspieler Hugh Bonneville: Überraschende Verbindung zu Wolodimir Selenskij

DE Showbiz - Schauspieler Hugh Bonneville (58) fand heraus, dass er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij (44) eine professionelle Verbindung hat – die ihn mächtig freute.

Schauspielerische Vergangenheit

Der Politiker, der momentan für seinen Mut bewundert wird, wie er dem russischen Angriff auf sein Land trotzt, hat eine schauspielerische Vergangenheit. Er spielte in einer Serie den ukrainischen Präsidenten, bevor dann das Leben mal die Kunst imitiere und er 2019 tatsächlich die Wahl gewann. Der Komiker arbeitete auch als Synchronsprecher und in dieser Funktion kommt die Verbindung zu seinem britischen Kollegen zustande. "Erst heute habe ich erfahren, wer in der Ukraine Paddington Bär seine Stimme leiht", twitterte der Brite, der in den beiden Filmen den Adoptivvater des berühmten Bären spielt. "Ich spreche hier für mich, vielen Dank, Präsident Selenskij."

Hugh Bonneville möchte Spenden für UNICEF

Danach forderte der Star alle auf, für UNICEF zu spenden, damit den Kindern in der Ukraine geholfen wird. Nicht nur Wolodimir Selenskij ist der russischen Regierung ein Dorn im Auge, auch 'Paddington 2' wollten die Offiziellen nicht in russischen Kinos sehen, weil der Film angeblich "ausländische Werte" verbreiten würde. Nach Protesten wurde die Komödie dann schließlich doch veröffentlicht. Leider sieht es nicht danach aus, als ob Wolodimir Selenskij eine ähnliche Umkehr beim russischen Präsidenten Vladimir Putin erreichen wird, denn dieser schickt immer mehr Truppen in die Ukraine. Nicht nur Hugh Bonneville hofft auf eine Beendigung des Krieges und die Unversehrtheit seines Kollegen und dessen Landsleute.

Bild: Nils Jorgensen/INSTARimages.com

