Brigitte Nielsen will zum Marvel-Superschurken werden

Brigitte Nielsen (55) will die Weltherrschaft an sich reißen.

In den 80er Jahren wurde die Schauspielerin als Kriegerin Red Sonja zur gefeierten Filmheldin. Auch in 'Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts', sowie 'Creed 2' stellte die Dänin bereits ihre Action-Qualitäten unter Beweis. Doch Brigitte träumt von mehr: Sie will als Superschurke in einem Marvel-Film die Welt unsicher machen.

Im Interview mit 'The Hollywood Reporter' erklärt sie: "Ich will jedem ins Gesicht schreien können, ein Teil des Marvel-Universums zu sein! Ich liebe diese Charaktere einfach so sehr."

Dabei hat das Model genaue Vorstellungen, wie ihre Rolle in einem Superhelden-Film im Idealfall aussehen sollte – und Brigitte träumt nicht davon, als gefeierte Heldin die Menschheit zu beschützen. Im Gegenteil.

Die 55-Jährige gibt zu: "Ich kann mir vorstellen, wie ich den Bösewicht interpretiere, der euch allen Angst macht und ordentlich austeilt. Aber ich würde jede Rolle in einem Marvel-Film dankend annehmen. Als Schurke hat man aber wahrscheinlich am meisten Spaß. Es ist aufregend, böse zu sein."

Ob Brigitte Nielsens Traum eines Tages wahr wird und sie das Marvel-Universum als Superschurke unsicher machen darf?

