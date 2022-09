Allgemein | STAR NEWS

Brendan Frasers Mega-Comeback: Tränen bei den Filmfestspielen in Venedig

DE Showbiz - Was für ein schönes Comeback: Schauspieler Brendan Fraser (53) stellte in Venedig seinen neuen Film 'The Whale' vor, der beim Publikum sehr gut ankam.

Grandiose Rückkehr

Um den Darsteller, der mit den 'Mumien'-Filmen große Erfolge feierte, war es still geworden. Regisseur Darren Aronofsky holte ihn nun für sein Drama zurück. Hier spielt der ehemalige Frauenschwarm einen krankhaft fettleibigen Mann, der darum kämpft, sich wieder mit seiner Tochter zu vereinen. Bei der Premiere im Sala Grande gab es laut 'Variety' sechs Minuten stehende Ovationen. Der Amerikaner soll Tränen vergossen haben, als er die Reaktion des Publikums auf seinen neuen Film sah, während der Abspann lief. Kritiker*innen sind jetzt überzeugt, dass sie einen Oscar-Kandidaten gesehen haben.

Brendan Fraser stand vor seiner größten Herausforderung

Am Sonntag bezeichnete Brendan Fraser bei der Pressekonferenz zum Film die Rolle seines Charlies, für die er eine dicke Schicht Prothesen tragen musste, als "größte Herausforderung" und beschrieb seine Filmfigur als "den heldenhaftesten Mann". Ihm sei jetzt bewusst, was krankhaft fettleibige Menschen erleben. "Ich habe gelernt, dass man eine unglaublich starke Person sein muss, körperlich und geistig, um dieses Wesen zu verkörpern", erklärte der Star "Ich musste lernen, mich auf eine völlig neue Art zu bewegen. Ich entwickelte Muskeln, von denen ich nicht wusste, dass ich sie hatte. Am Ende des Tages, als alle Geräte entfernt wurden, hatte ich sogar ein Gefühl von Schwindel, so wie man sich fühlt, wenn man von einem Boot auf den Steg hier in Venedig steigt."

Hollywood liebt Comeback-Geschichten und Brendan Fraser wird sich jetzt bestimmt seine Rollen wieder aussuchen können.

Bild: Cover Images

Weitere Artikel