Bösartiger Twitter-Krieg: Alyssa Milano nennt Rose McGowan eine Heuchlerin

DE Showbiz - Rose McGowan (46) und Alyssa Milano (47) haben sich einen erbitterten Twitter-Krieg geleistet. Die beiden waren einst gut befreundet, standen als Kolleginnen gemeinsam für die beliebte Serie 'Charmed – Zauberhafte Hexen' vor der Kamera. Doch jetzt wollen sie nichts mehr miteinander zu tun haben. Wie kommt das?

Kontroverse Frage vor der Wahl

Die Ursachen scheinen tief zu liegen. Auslöser war allerdings eine Debatte um die Demokratische Partei in den USA. Rose stellte auf Twitter die Frage, was die Demokraten denn erreicht hätten – sie hätten sich nicht für die Armen eingesetzt, nicht für die afroamerikanische Gemeinde, nicht gegen Polizeigewalt. Alyssa Milano wollte diese Frage nicht unbeantwortet im virtuellen Raum stehen lassen und begann zu erläutern, dass die Demokraten maßgeblich verantwortlich seien für das Frauenwahlrecht 1920. Es folgten 19 weitere Tweets, die die Demokraten in Schutz nahmen. Alyssa konnte auch nicht umhin, Rose eine Heuchlerin zu nennen. Deren Vorwurf, die Demokraten würden Menschen nicht helfen sei Nonsens und würde Menschen schaden, die weniger privilegiert sind als Rose: "Das ist genau das, was eine Hochstaplerin tun würde."

Rose McGowan wurde persönlich

Rose McGowan sah die Tweets und feuerte gleich eine ganze Reihe von persönlichen Beleidigungen ab. Unter anderem warf sie Alyssa Milano vor, am Set von 'Charmed' öfter ausgerastet zu sein, weil man ihr angeblich nicht genug gezahlt habe. Die Darstellerin sei dafür verantwortlich, dass aus dem freundlichen Set ein toxischer Arbeitsplatz wurde. Es dauerte nicht lange und der Hashtag AlyssaMilanoIsALie (Alyssa Milano ist eine Lüge) wurde zum Twitter-Trend. Angeblich störte Alyssa das wenig, denn die schrieb nur: "Kriegen wir den AlyssaMilanoIstEineLüge zum Twitter-Trend Nummer 1, bevor ich schlafen gehe? Jeder sagt süße Dinge. Ich sehe das. Vielen Dank. Jeder sagt böse Dinge. Ich sehe euch auch. F*ckt euch. Verletzte Menschen verletzen Menschen."