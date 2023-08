Allgemein | STAR NEWS

Bonus für Tour-Crew: Taylor Swift verteilt über 55 Millionen Dollar

DE Showbiz - Taylor Swift (33) begeistert derzeit Fans in aller Welt mit ihrer Mega-Tour, und Grund zum Jubeln sollen auch all jene haben, die die Konzerte möglich machen: Die Sängerin ('Shake It Off') hat über 55 Millionen Dollar an Bonuszahlungen springen lassen.

Großzügige Geste

Taylor begann ihre Tour im März in Arizona und beeindruckt mit einer tollen Show, in der sie 44 Titel aus ihrer gesamten Karriere vorträgt. Weltweit ist der Run auf die Tickets groß und auch prominente Fans jubeln der Sängerin zu. Dass sie ihre Supershow nicht allein auf die Beine stellen kann, weiß Taylor – und sie honoriert die Leistungen des Teams, das hinter den Kulissen schuftet und mit ihr auf der Bühne steht. Wie ‘TMZ’ kürzlich berichtete, konnten sich die Trucker, die ihr Equipment transportierten, sich vor der Show im kalifornischen Santa Clara über ein Dankeschön von 100.000 Dollar freuen – pro Person! Insgesamt soll Taylor 55 Millionen Dollar springen gelassen haben. Das spornt sicherlich an, denn vor Taylors Team liegt noch eine Menge Arbeit: 2024 will sie durch Europa, Asien und Australien touren.

Taylor Swift holt sich ihre Musik zurück

Ihre Show in Kansas City nutzte Taylor Swift, um über ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ zu sprechen, eines ihrer alten Alben, das sie neu aufnahm, um dieses Mal sämtliche Rechte für sich zu behalten. Sie überraschte die Fans, indem sie Joey King, Presley Cash und Taylor Lautner auf die Bühne holte, die mit ihr das Video zu ‘I Can See You’ aufnahmen, in dem sie sich die Rechte an ihrer Musik in actionreichen Szenen zurückholt. "Ich habe dieses Album aufgenommen, als ich 32 war (und ich werde immer noch erwachsen) und die Erinnerungen, die es zurückbrachte, erfüllten mich mit Nostalgie und Dankbarkeit. Für das Leben, für euch, dafür, dass ich meine Werke zurückbekomme. Millionen mal danke", schrieb Taylor Swift auf Instagram, als die Neuaufnahme veröffentlicht wurde.

