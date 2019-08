Allgemein | STAR NEWS

Bond-Sensation: Wird Prinz Charles im neuen 007 mitspielen?

DE Showbiz - Seit über 50 Jahren ist James Bond im Auftrag ihrer Majestät unterwegs. Doch wenn man einem Insider Glauben schenken darf, der vom britischen Boulevardblatt 'The Sun' zitiert wird, dann könnte in Kürze ein waschechter Royal neben Daniel Craig (51) auf der Leinwand zu sehen sein.

Die Queen hat's vorgemacht

Angeblich wird zurzeit über einen Cameo-Auftritt mit einem Bewohner des Buckingham Palace diskutiert: Prinz Charles (70) könnte seine Wartezeit auf den Thron mit Dreharbeiten verkürzen. Neu sind Kurzauftritte der Royals mit 007 ja nicht: Queen Elizabeth II. (93) war in einem Bond-Filmclip anlässlich der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in London vor sieben Jahren erschienen. Dieser soll die Inspiration dazu gewesen sein, die Windsors erneut in das beliebte Franchise einzubinden.

Wird Prinz Charles Filmstar?

"Die Atmosphäre rund um die Queen gemeinsam mit Daniel Craig war so toll, und mit Charles könnten wir noch einen draufsetzen", so der Insider. "Er ist der Inbegriff des Britischen, perfekt für eine Cameo-Rolle, und Bond-Fans weltweit würden es einfach lieben." Angeblich sei die Nr. 1 der Thronfolge bei einem Besuch des Filmsets nahe London vor einigen Wochen bereits darauf angesprochen worden. Er würde es sich jetzt wohl überlegen. Der noch immer namenlose 'Bond 25' könnte gute Nachrichten gebrauchen, denn die Dreharbeiten sind bislang von Unfällen, Schwierigkeiten mit dem Drehbuch und diversen Personalwechseln überschattet worden. Sehen wir Prinz Charles also nächsten April auf der Leinwand?

