Allgemein | STAR NEWS

Bisexuell: Willow Smith ist ein Fan von polyamourösen Beziehungen

Wenn Eltern über Sex sprechen, hören die Kinder meist lieber nicht hin. Das ging offensichtlich auch Willow Smith (18, 'I Am Me') so, als ihre Mutter Jada Pinkett Smith (47, 'Girls Trip') kürzlich in der Familien-Talk-Show preisgab, in ihren 20ern einen Dreier gehabt zu haben. Doch jetzt scheint Willow die Vorstellung von einer Dreier-Beziehung ganz gut zu gefallen.

Willow Smith ist offen für eine Dreier-Konstellation

So lautete dann das Thema der Facebook-Serie 'Red Table Talk' am Montag [24. Juni], in der Willow gemeinsam mit ihrer Mutter und Großmutter Adrienne Banfield Jones über verschiedene Themen spricht, auch "Unkonventionelle Beziehungen: Kann es mit mehreren Partnern klappen?" Willow erklärte, dass sie neugierig geworden sei und nun einem polyamourösen Dreier-Pärchen auf Instagram folge, um mehr über diese unkonventionelle Art von Beziehung zu erfahren.

"Ich habe das Gefühle, dass ich Teil dieser polyamourösen Beziehung sein könnte. Ich bin nicht der Typ Mensch, der ständig auf der Suche nach neuen sexuellen Erfahrungen ist. Ich konzentriere mich sehr auf die emotionale Beziehung und wenn ich zwei Leute der beiden Geschlechter finden könnte, mit denen ich eine gute Connection habe und wir eine romantische und sexuelle Verbindung haben, glaube ich nicht, dass ich das Bedürfnis hätte, weiterzusuchen … Ich liebe Männer und Frauen gleichermaßen. Ich würde einen Mann und eine Frau wollen. Das könnte ich machen", so Willow. Ihre Mutter hatte kein Problem damit und stimmte ihre Tochter zu: "Was auch immer sie glücklich macht."

Jedem das Seine

Ihre Großmutter Adrienne Banfield-Jones hingegen, die die Sendung gemeinsam mit ihrer Tochter und Enkeltochter moderiert, fand die Vorstellung, dass Willow Teil einer Dreierbeziehung sein könnte, nicht gut: "Das würde mich nicht begeistern. Das würde nicht gut bei mir ankommen. Ich verstehe diese Art von emotionaler Bindung nicht."

Sie versuche, aufgeschlossen zu bleiben, aber ihr Bauch sage ihr, dass das "ein Haufen Mist" sei. Falls Willow Smith also eines Tages einen Mann und eine Frau mit nach Hause bringe, dürfte ihre Großmutter nicht sonderlich begeistert von der Beziehungskonstellation ihrer Enkelin sein.

© Cover Media