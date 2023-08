Allgemein | STAR NEWS

Birgit Schrowange heiratet mit 65: „Wir haben uns bewusst Zeit gelassen“

DE Deutsche Promis - Hochzeit auf einem Traumschiff — für diesen Moment hatten sich Birgit Schrowange und ihr frisch gebackener Ehemann Frank Spothelfer viel Zeit gelassen. Mit 65 Jahren hat die Moderatorin "Ich will" gesagt. An Bord des Kreuzfahrtschiffs Mein Schiff 2 gab sie dem Geschäftsmann das Ja-Wort.

Birgit Schrowange hatte Schmetterlinge im Bauch

Passend, denn das Paar hatte sich auch im Urlaub auf hoher See kennengelernt. Birgits erster Gedanke, als sie Frank 2017 zum ersten Mal sah? "Was für ein gut aussehender, netter Mann." Nachdem er sie ansprach und beide E-Mail-Adressen und Telefonnummern austauschten, blieben sie in Kontakt und verliebten sich ineinander. "Es hat bei Frank und mir total gefunkt", schwärmte der TV-Star damals im Gespräch mit 'Bunte'. "Wir verstehen uns großartig, haben Schmetterlinge im Bauch und sind total glücklich." Mehr noch: "Frank ist mein Mann fürs Leben!", betonte sie. Das war prophetisch. 2023 ist das Glück frisch wie nie zuvor, wie die Moderatorin gegenüber 'Bild' versicherte: "Ich bin so froh und dankbar, dass wir uns begegnet sind. Frank ist für mich der schönste und beste Mann, den ich kenne. Er ist mein engster Freund und jetzt mein Ehemann. Ich bin sehr glücklich.“

"Die alte Schachtel ist endlich unter der Haube"

So glücklich, dass Birgit Schrowange und Frank Spothelfer jetzt geheiratet haben. "Die alte Schachtel ist endlich unter der Haube", scherzte sie. "Es fühlt sich großartig an, eine verheiratete Frau zu sein. Frank ist genau der Mann, den ich mir als meinen Ehemann erträumt habe. Das Warten hat sich gelohnt. Bei mir kommt das Beste zum Schluss." Die Trauung wurde vom Kapitän durchgeführt, als Trauzeugen waren Birgits Sohn und Franks Töchter dabei. Die Eheschließung war gut überlegt. "Viele Paare heiraten aus einer Leidenschaft heraus. Wir haben uns bewusst Zeit gelassen und wissen, was wir aneinander haben. Ich bin mir sicher, unsere Ehe hält bis an unser Lebensende", versicherte Birgit Schrowange.

Bild: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

