Billy Ray Cyrus: Mileys Papa hat wieder geheiratet

DE Showbiz - Billy Ray Cyrus (62) ist wieder unter der Haube. Der Sänger ('My Achy Breaky Heart') heiratete seine australische Kollegin Firerose (34) am Dienstag (10. Oktober). Das frisch gebackene Paar wollte die frohe Kunde natürlich nicht für sich behalten.

“Perfekteste himmlischste Feier”

So bekamen die zwei Millionen Follower des Countrystars drei Schnappschüsse von der Hochzeit zu sehen. "Der 10.10.23 wird immer der wunderschöne, freudige Tag sein, an dem sich unsere beiden Seelen in der heiligen Ehe vereinten", schrieb der Amerikaner zu den Fotos und kam aus den Schwärmen nicht mehr heraus. "Es war die perfekteste, himmlischste Feier der Liebe, die wir uns je hätten vorstellen können. Für uns beide war es der heilige Moment, als der Prediger sagte: ‘Billy Ray und Firerose Cyrus... ich erkläre euch jetzt zu Mann und Frau’, und damit begann unser neues Leben für immer. Lang lebe die Liebe!''

Billy Ray Cyrus verlobte sich vor einem Jahr

Billy Ray Cyrus machte seine Liebsten vor einem Jahr im September einen Antrag. Sie stand ihm dann zur Seite, als kurz darauf seine Mutter starb. "Firerose zu finden und sich zu verloben und dann (ein paar Wochen später) meine Mutter zu verlieren - siehst du? Die Wippe wird nicht in der Mitte bleiben", erzählte er damals 'People'. "Aber jetzt jemanden zu haben, mit dem ich es durchstehen kann - das gibt mir ein bisschen mehr Gleichgewicht."

Der Musiker war vorher 28 Jahre mit Tish Finley verheiratet, mit der er fünf Kinder erzog, zwei davon stammten aus einer früheren Beziehung seiner Frau. Der berühmteste Spross ist natürlich Miley Cyrus (30). Ob sie und ihre Geschwister bei der Hochzeit ihres Papas dabei waren, ist nicht bekannt. Ihre Eltern ließen sich 2020 scheiden und ihre Mutter ist mittlerweile mit dem Schauspieler Dominic Purcell verheiratet. Bei der Hochzeit war Miley Trauzeugin, ob sie diese Aufgabe auch bei Billy Ray Cyrus' Hochzeit hatte, ist nicht bekannt.

Bild: startraksphoto.com