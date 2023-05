Allgemein | STAR NEWS

Bill Nighy nach Auftritt bei der Met Gala: Anna Wintour ist nicht seine Neue

DE Showbiz - Bill Nighy (73) und Anna Wintour (73) daten definitiv nicht – das gab ein Sprecher des Schauspielers ('Tatsächlich… Liebe') bekannt, nachdem die beiden auf der Met Gala 2023 für Getuschel gesorgt hatten, als sie zusammen über den roten Teppich geschritten waren und dabei ein ansehnliches Power-Paar abgaben.

Bill Nighy klärt das Missverständnis auf

Als Bill mit der weltberühmten ‘Vogue’-Chefredakteurin, die wie so oft eine große Sonnenbrille trug, dann auch noch Arm in Arm für die Fotograf*innen posierte, schien die Sache klar. Dass sie zu der Gala, die in diesem Jahr an die Fashion-Design-Ikone Karl Lagerfeld erinnern sollte, einen gemusterten Mantel über einem bodenlangen silbernen Rock trug, wurde da glatt zur Nebensache, ebenso wie Bills makelloser dunkler Anzug, zu dem er ein weißes Hemd und einen blauen Schlips trug. Doch die Gerüchteküche lag falsch! Ein Sprecher gab im Auftrag von Bill Nighy bekannt: "Sie haben keine Beziehung miteinander", aber sie "sind einfach seit zwei Jahrzehnten gut befreundet".

Anna Wintour ist unverheiratet

Falls aus dieser wunderbaren Freundschaft doch noch einmal mehr werden sollte, steht den beiden jedenfalls nichts und niemand im Weg. Anna Wintour und ihr Ex-Mann David Shaffer, mit dem sie zwei Kinder hat, sind seit 1999 geschieden. Danach datete den Investor Shelby Bryan – diese Beziehung endete 2020. Bill hingegen datete von den Achtzigern bis 2008 die Schauspielerin Diana Quick, mit der er eine Tochter hat. Vielleicht überlegen es sich Bill Nighy und Anna Wintour ja doch noch einmal.

