Bibi und Julian Claßen: Einigkeit am Geburtstag ihres Sohnes

DE Deutsche Promis - So geht Patchwork-Familie: Bibi (29) und Julian Claßen (29) mögen kein Paar mehr sein, aber wenn es um ihre Kinder geht, so sind die beiden Influencer sich einig. Nachdem es gerade um Bibi in letzter Zeit still geworden war, feierte sie jetzt gemeinsam mit ihrem Ex den Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes.

Dank an Bibi Claßen

Am Dienstag (4. Oktober) wurde Lio nämlich schon vier Jahre alt — das geht auch dem Papa ein wenig schnell. In seiner Instagram Story postete er das Bild eines großen Geschenke-Haufens und verriet seinen 6,4 Millionen Followern: "Ich bin so unendlich stolz auf ihn." Er schrieb: "Danke für den tollen Tag" und versah sein Foto mit mehreren Markierungen, darunter neben seiner neuen Freundin Tanja Makarić (25) auch seine Ex Bibi "und allen anderen, die da waren." Besonders Bibis Fans dürften erleichtert gewesen sein, denn ihr Idol hatte sich nach der Trennung von Julia rar gemacht.

Julian Claßen fand neues Glück

Ungewöhnlich für Bibi Claßen, die gemeinsam mit ihrem Mann bis dato ihr ganzes Familienleben auf Instagram ausgelebt hatte. Doch schon vor wenigen Wochen hatte Julian Claßen im Gespräch mit 'Promiflash' versichert, dass die gemeinsame Erziehung der beiden Kids super läuft und die neuen Lebens-Arrangements allen gut passen. "So wie ich das mitbekomme, geht es (Bibi) sehr gut. Wir sind sehr glücklich, so wie es jetzt ist." Julienco kann derweil gar nicht mehr aufhören zu strahlen, denn an der Seite von Tanja hat er neues Glück gefunden — und mit Bibi klappt offenbar auch die gemeinsame Kindererziehung.

Bild: Christoph Soeder/picture-alliance/Cover Images

