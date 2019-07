Allgemein | STAR NEWS

Beyoncé: Was hat sie wirklich zu Herzogin Meghan gesagt?

Die britische Herzogin, ehemals bekannt als Meghan Markle (37), darf sich geehrt fühlen, eine wahre Königin getroffen zu haben: Beyoncé (37). Die stellte am Sonntagabend [14. Juli] in London nämlich ihren neuen Film vor, das Remake des ‘König der Löwen’. In der englischsprachigen Fassung ist die Queen of Pop als Nala zu hören, Simbas Partnerin.

Trifft eine Königin auf eine Herzogin

Während die Premiere noch zugange war, tauchten bereits erste Bilder im Internet auf – und drohten, dieses zu sprengen. Als Herzogin Meghan nämlich Beyoncé traf, konnten die beiden nicht anders, als sich eine herzhafte Umarmung zu geben und kurz miteinander zu plauschen. Doch worüber haben sich die beiden Grazien eigentlich unterhalten? Ein Video gibt Aufschluss über den Austausch zwischen ihnen. So nannte Beyoncé ihre (ehemalige) Showbusiness-Kollegin "meine Prinzessin" und kommentierte die öffentlichen Bilder von Prinz Archie mit "Das Baby ist so wunderschön."

Beyoncé ist ein Fan

Herzogin Meghan und Prinz Harry (34) wurden vor drei Monaten Eltern des kleinen Thronfolgers. Harry gesellte sich erst später zu den beiden Damen. Nachdem Beyoncé erklärte "Ich liebe euch", kommentierte Harry, Queen Bey sei in der letzten Zeit sehr beschäftigt gewesen. Beyoncés Ehemann Jay-Z (49) stieß bei dieser Gelegenheit ebenfalls zur Unterhaltung dazu und beglückwünschte Harry zur Geburt des Babys. Beyoncé und Jay-Z sind Eltern von drei Kindern. Das Treffen dürfte ein bewegender Moment gewesen sein, den Meghan Markle so schnell sicher nicht vergessen wird. Die Glückliche.

