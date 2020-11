Allgemein | STAR NEWS

Beyoncé: Tour abgesagt, doch Konzerte gibt sie trotzdem

DE Showbiz - Eigentlich wollte Beyoncé (39) im kommenden Jahr ausgiebig um die Welt touren. Doch mittlerweile zeichnet sich ab, dass auch 2021 Stadien und Arenen wohl keine Option sind.

Tour-Pläne auf Eis

Wie die britische 'Sun' erfahren haben will, hat Queen Bey daher ihre Tour-Pläne vorerst auf Eis gelegt. Solange die Corona-Pandemie nicht besiegt ist, will die Sängerin ('Crazy In Love') auf Gigs mit Publikum vor Ort verzichten. Doch ihre Fans können sie wohl im kommenden Jahr dennoch live erleben, denn wie viele ihrer Kollegen auch plant die Frau von Rapper Jay-Z statt dessen ein Live-Streaming. "Beyoncé und ihr Team arbeiten zurzeit an einer virtuellen Live-Show um ihre neue Musik vorzustellen, jetzt da sie wegen Covid-19 nicht touren kann", wird ein Insider im Boulevardblatt zitiert.

Beyoncé plant "ein echtes Spektakel"

Beyoncé hat also während des Lockdowns nicht auf der faulen Haut gelegen und arbeitet eifrig an neuem Material. Nach dem Erfolg ihres Albums 'Lemonade' 2016 habe sie vor allem "Feel-Good-Tracks" geschrieben, inspiriert von Dua Lipa oder den Shindellas. "Sie ist wieder zum Tanzen bereit", so der Insider weiter. Für ein eventuelles Konzert von zuhause für zuhause würde der Star "alle Register ziehen", um es zu einem "echten Spektakel" zu machen.

Sie wäre nicht die erste, die sich das Internet zunutze macht. Billie Eilish, Kylie Minogue, Stormzy, Niall Horan und Lewis Capaldi gehören zu den vielen Stars, die seit der Pandemie mittels Streaming-Technologie Konzerte geben. Gesellt sich Beyoncé bald zu ihnen?