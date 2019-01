Allgemein | STAR NEWS

Beyoncé: Shoppingtrip löst Internethysterie aus

Beyoncé (37) kann kaum vor die Tür gehen, ohne dass Bilder im Netz landen.

Im Grunde ist alles, was die Sängerin ('Crazy in Love') anfasst, heutzutage eine Headline wert, doch eine Einkaufstour am Montag [7. Januar] fand besondere Beachtung. Beyoncé war nämlich von einem aufmerksamen Anhänger dabei beobachtet worden, wie sie im Billigladen Target in Los Angeles das Angebot studierte. Der Fan machte umgehend einen Schnappschuss der R'n'B-Schönheit, die sich zu dem Anlass in einen orangefarbenen Jumpsuit geworfen hatte. Trotz ihrer Sonnenbrille war Queen B. umgehend erkannt worden, und das Foto des Superstars im Discounter geht seither um die Welt.

Wie eine neugierige Nachbarin hinter der Gardine mischte sich auch Model Chrissy Teigen (33) in die Diskussion um Beyoncés Schnäppchenjagd ein – nicht ohne Hintergedanken. Die Laufstegqueen brachte nämlich im vergangenen Jahr eine Reihe von Kochutensilien auf den Markt, die bei Target verkauft werden. "Beyoncé, wenn du eines meiner neuen Messer brauchst, hätte ich dir einfach eins geschickt", witzelte Chrissy.

Fans sahen in dem Einkaufsbummel jedoch ein Zeichen, dass der Star einfach ein ganz normaler Mensch ist: "Legenden – sie sind wie du und ich", kommentierte ein User auf Social Media.

Übrigens wurde Beyoncé nicht in der Koch- sondern in der Babyabteilung zwischen Windelpackungen gesehen. Ihre jüngsten Kids, die Zwillinge Rumi und Sir, sind 18 Monate alt. Prompt wurde gerätselt: War Mami für die Kleinen shoppen oder hütet Beyoncé gar ein süßes Geheimnis? Dank Twitter weiß man vermutlich bald mehr.

© Cover Media