Beyoncé an Schulabgänger: “Wir sind stolz auf euch”

DE Showbiz - Die Highschool- und College-Absolventen von 2020 sind der Motor des Wandels — davon ist Beyoncé (38) fest überzeugt. Die Sängerin ('Crazy In Love') hielt eine bewegende Rede an den Jahrgang 2020, die am Sonntag (7. Juni) auf YouTube gestreamt wurde.

"Weltweiter Wutausbruch"

Dieser Jahrgang muss auf große Zeremonien und Proms verzichten und sich stattdessen mit einer virtuellen Feier zufrieden geben. Doch gerade die widrigen Umstände sprächen für diejenigen, die es geschafft haben, so Beyoncé in ihrer Rede. Sie hätten Erfolg gehabt "inmitten einer globalen Krise, einer Pandemie und des weltweiten Ausbruchs von Wut auf die Tötung eines weiteres unbewaffneten schwarzen Menschen." Damit spielte der Star auf den Tod von George Floyd an, der am 25. Mai durch Polizeigewalt ums Leben gekommen war.

Beyoncé sieht einen Wandel

"Ihr habt es trotzdem geschafft. Wir sind stolz auf euch", erklärte Beyoncé und fuhr fort: "Wir haben gesehen, dass unsere Herzen gemeinsam den Wandel einläuten, wenn wir an einem Strang ziehen. Mit euch hat der wirkliche Wandel begonnen." Sie selbst habe Kunst gewählt, um der Welt zu zeigen, wie schön schwarze Menschen sind. Dabei warnte die Sängerin jedoch auch davor, dass gerade in Sachen Feminismus noch viel getan werden muss: "Die Unterhaltungsindustrie ist noch immer sehr sexistisch. Die Männer haben noch immer das Sagen und ich sehe nicht genug weibliche Vorbilder."

An die männlichen Absolventen appellierte sie, ihre Verletzlichkeit zu akzeptieren und Männlichkeit neu zu definieren. Auch diejenigen, die sich als Außenseiter fühlten, ermutigte Queen Bey: "Ihr seid Teil einer Gruppe, die als 'Andere' definiert werden. Ihr müsste eure eigene Bühne bauen, damit man euch sieht." Beyoncés 10-Minuten-Video ist bereits über 300.000 Mal angeschaut worden.