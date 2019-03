Allgemein | STAR NEWS

Besondere Ehre: Die kommenden ‘Riverdale’-Folgen werden Luke Perry gewidmet

Nur drei Tage nach dem überraschenden Tod von Schauspieler Luke Perry (†52) am 4. März läuft in den USA am Mittwochabend [Ortszeit] die aktuelle Folge 'Riverdale'. Einen Tag später ist die Folge dann auf Netflix auch in Deutschland verfügbar. Pünktlich zur Ausstrahlung meldet sich 'Riverdale'-Schöpfer Roberto Aguirre-Sacasa (44) auf Twitter und postet ein Bild von Perry und einem Teil der Crew aus den Anfangstagen der Dreharbeiten.

"Alle kommenden Folgen werden Luke gewidmet"

Dazu schreibt er: "In der heutigen Episode von Riverdale macht Fred das, was er am besten tut - er hilft Archie." Perry hatte in der Serie den Charakter Fred Andrews verkörpert, den Vater von Hauptfigur Archie (gespielt von KJ Apa). Weiter erklärt der Serienmacher, dass die neue Folge Luke gewidmet werde, "genauso wie alle noch kommenden Folgen."

Wie genau die Crew und das Filmteam ihren verstorbenen Kollegen ehren, ist bisher nicht bekannt und wird erst bei Ausstrahlung der Sendung enthüllt. Ebenfalls noch unklar ist, wie Perrys Serienfigur Fred die Serie verlassen wird. Auch wenn Perry keine der Hauptrollen hatte, spielte Fred Andrews dennoch eine tragende Rolle und war besonders für Hauptdarsteller KJ Apa (21) eine wichtige Bezugsperson vor und hinter der Kamera. Bisher hat sich der 21-Jährige Neuseeländer noch nicht zu dem Verlust geäußert, die Dreharbeiten wurden vorerst eingestellt.

