Bert Wollersheims langsamer Weg zur Genesung: Zu früh Party gemacht?

DE Deutsche Promis - Bert Wollersheim (72) sollte es eigentlich ein bisschen langsamer gehen lassen. Vor einem Monat war der Realitystar ('Die Wollersheim - Eine schrecklich schräge Familie!') noch im Krankenhaus, konnte kaum schlucken und hatte hohes Fieber.

Grippeimpfung legte ihn lahm

Aber das hielt ihn nicht davon ab, jetzt wieder den roten Teppich unsicher zu machen. Dieses Mal bei der Premiere von Calvin Kleinen, der seine Doku ‘Calvin am Goldstrand' präsentierte. Sein Kumpel wollte es sich nicht nehmen lassen, ihn dabei zu unterstützen. Eigentlich ist Bert Wollersheim ja auf Parties zuhause, und normalerweise würde der ehemalige Bordellbesitzer die Sektkorken knallen lassen, aber er hatte auch noch eine Grippeimpfung hinter sich und konnte nicht so, wie er wollte. "Ich vertrage nicht mehr annähernd das, was ich früher mal vertragen habe", seufzte der Ex-Rotlichtkönig gegenüber 'Bild’.

Bert Wollersheim muss die Segel streichen

Es kam dann auch so, wie es kommen musste: Bert Wollersheim musste die Segel streichen und ging nach ein paar Stunden mit seiner Gattin Ginger Costello (37) wieder heim. "Bei mir ging es rapide bergab. Wir sind nach zwei Stunden wieder abgehauen. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass eine Grippeschutzimpfung so einen Grippeeffekt hervorruft …" Der Rheinländer ist ja auch nicht mehr der Jüngste und der Krankenhausaufenthalt, bei dem er sogar künstlich ernährt werden musste, liegt jetzt auch nicht so lange zurück. Damals meldete sich die TV-Persönlichkeit per Instagram bei seinen Fans. "Liebe Freunde, ich hatte bereits zwei OPs und es geht mir etwas besser. Ich möchte jedem Einzelnen danken für die guten Besserungswünsche. Ich benötige die Zeit jetzt für mich.“ Bert Wollersheim muss jetzt wohl ein bisschen kürzer treten und einfach auch mal öfter zuhause bleiben.

